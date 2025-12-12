דידייה דרוגבה עצר בזכות הכדורגל מלחמת אזרחים מדממת בחוף השנהב, בפרשת וישב בני יעקב נכנסים למלחמת אחים, האם היה שם דרוגבה?

בין קודש לספורט לפרשת וישב: בחוץ החום כבד, אבל בפנים השמפניות נפתחות. נבחרת חוף השנהב עשתה את הבלתי ייאמן והעפילה למונדיאל בפעם הראשונה בהיסטוריה. השחקנים רוקדים, מחבקים אחד את השני, אבל הראש שלהם נמצא במקום אחר לגמרי. במולדת שלהם.

באותם רגעים ממש, חוף השנהב מדממת. כבר שלוש שנים שהמדינה קרועה במלחמת אזרחים אכזרית. הצפון נגד הדרום, מורדים נגד הממשלה. כולם הורגים את כולם. ואז, בשיא האופוריה, קורה הרגע ששינה הכל. דידייה דרוגבה, הכוכב הגדול ביותר של אפריקה, לוקח את המיקרופון. המצלמה מתמקדת בו, והוא עושה דבר שאף אחד לא ציפה לו: הוא לוקח את המיקרופון ובוכה.

בשידור חי למיליונים, דרוגבה מתחנן: "גברים ונשים של חוף השנהב. סלחו אחד לשני. בבקשה, הורידו את הנשק". וזה עבד. המשפט הפשוט הזה, שיצא מהלב, עצר את האש. משחק אחד ומילים כנות גרמו לאויבים מושבעים לשבת יחד ביציע ולעודד. שחקן כדורגל מנע מאחים להרוג אחים.

פרשת וישב: מי היה דרוגבה במכירת יוסף?

וכשאני רואה את דרוגבה עם הדמעות, אני נזרק אלפי שנים אחורה, אל הטרגדיה הגדולה של פרשת השבוע שלנו, פרשת "וישב". אל "מלחמת האזרחים" הראשונה של העם היהודי. מכירת יוסף היא לא עוד סכסוך משפחתי על כתונת פסים. זהו שבט אחד, עם אחד, שקם להשמיד את עצמו מבפנים. האחים הקדושים, מתוך אידיאולוגיה ומחשבה שהם עושים צדק, מוכנים להרוג את יוסף. השנאה, הקנאה והפילוג מעוורים אותם.

בדיוק כמו בחוף השנהב – גם אצלנו היה "צפון" ו"דרום". בני לאה מול בני רחל. והקרע הזה כמעט מחסל את ההיסטוריה היהודית עוד לפני שהיא באמת התחילה. אלא שבדותן לא היה דרוגבה שיעצור את הטירוף. ראובן מנסה, יהודה מנסה, אבל זה מעט מדי ומאוחר מדי. יוסף נזרק לבור, נמכר לישמעאלים, וגלות מצרים מתחילה – לא בגלל גזירה משמיים, אלא דרך מלחמת אחים.

התיקון הגדול עוד יבוא, איחוד המשפחה יקרה (חכו לפרשות הבאות), אבל המסר מהדהד אלינו חזק דווקא השבוע. הכוח לעצור שנייה לפני שנלחמים איש באחיו. היכולת להוריד את "הנשק" – המילולי או הפיזי – ולהיזכר שכולנו בני איש אחד נחנו. בואו נזכור את זה רגע אחד לפני הצעד הבלתי הפיך.שבת שלום!

