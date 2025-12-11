בעקבות השמועות הרבות אודות והדיווחים הרבים ברשת אודות סופת ביירון, השירות המטאורולוגי מפרסם הודעת הסבר ומבהיר מה צפוי לקרות ביממה הקרובה

השירות המטאורולוגי פרסם לפני זמן קצר עדכון אודות הסופה 'ביירון' ומעדכן -מבעקבות השמועות הרבות ברשת – מה צפוי לקרות ביממה הקרובה.

בהודעה מטעם השירות המטאורולוגי, נכתב: "גשמים עזים מלווים בסופות רעמים ממשיכים לרדת בחלקים נרחבים ממישור החוף והשפלה, וישנם דיווחים על הצפות באזורים שונים, ובהם אשדוד, יבנה, רחובות ועוד. במספר תחנות דווח על כמויות של עשרות מ"מ רק בשעה האחרונה, והצפי הוא להמשך הצפות בעיקר בחוף ובשפלה בשעות הקרובות".

(צילום: מד"א תיעוד מבצעי) בשירות הדגישו כי "ענני הגשם נכנסים גם לאיזורים הפנימיים ובהם הרי ירושלים, וכן לחלק מהאגנים של ים המלח, שם יש צפי לשיטפונות".