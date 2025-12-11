השירות המטאורולוגי פרסם לפני זמן קצר עדכון אודות הסופה 'ביירון' ומעדכן -מבעקבות השמועות הרבות ברשת – מה צפוי לקרות ביממה הקרובה.
בהודעה מטעם השירות המטאורולוגי, נכתב: "גשמים עזים מלווים בסופות רעמים ממשיכים לרדת בחלקים נרחבים ממישור החוף והשפלה, וישנם דיווחים על הצפות באזורים שונים, ובהם אשדוד, יבנה, רחובות ועוד. במספר תחנות דווח על כמויות של עשרות מ"מ רק בשעה האחרונה, והצפי הוא להמשך הצפות בעיקר בחוף ובשפלה בשעות הקרובות".
בשירות הדגישו כי "ענני הגשם נכנסים גם לאיזורים הפנימיים ובהם הרי ירושלים, וכן לחלק מהאגנים של ים המלח, שם יש צפי לשיטפונות".
בשירות המטאורולוגי פרסמו תמונה של המודל הצפוי בשעות הקרובות, והסבירו: "במפה רואים את ענני הגשם המשמעותיים וכן את אלה העושים דרכם מהים. הגושים האדומים הם ענני סערה עם סופות רעמים. מפת הבסיס היא אגני הנחלים".
