נתניהו נפגש בירושלים עם קייסי וסרמן, יו״ר ועדת אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028, ששיבח את מנהיגותו ואמר: "גרמת לי גאווה להיות יהודי".

במסגרת ההכנות הישראליות לקראת השתתפות באולימפיאדת לוס אנג'לס 2028, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום בירושלים עם יו"ר הוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים, קייסי וסרמן, מבכירי הנהגת ענף הספורט בארה״ב ויהודי מוביל בזירה האמריקאית. במהלך הפגישה, וסרמן שיבח את נתניהו על התנהלותו בתקופה הביטחונית הקשה של השנתיים האחרונות.

לפי לשכת ראש הממשלה, נתניהו בירך את וסרמן על ביקורו בישראל והודה לו על תמיכתו העקבית במדינה, במיוחד בתקופות של מתיחות בינלאומית. וסרמן אמר לנתניהו: "המנהיגות שלך בשנתיים האחרונות גורמת לי גאווה להיות יהודי".

בפגישה השתתפו גם שר התרבות והספורט מיקי זוהר ויו"ר הוועד האולימפי הישראלי יעל ארד. השיחה עסקה בהיערכות משלחת ישראל למשחקים האולימפיים ב-2028, בהידוק שיתופי פעולה עם ארה"ב ובהזדמנויות לקידום ספורטאים ישראלים בזירה הבינלאומית.