נתניהו תוקף את בכירי מערכת הביטחון לשעבר וקורא להקים ועדת חקירה "שוויונית" לאסון 7 באוקטובר. לדבריו, ה"לשעברים" אחראים למחדלים ומנסים להשפיע על אופי החקירה.

ראש הממשלה נתניהו יצא למתקפה נוספת כנגד בכירי מערכת הביטחון לשעבר, והדרישה לוועדת חקירה ממלכתית. נתניהו מאשים את "הלשעברים" באחריות ישירה לאסון השבעה באוקטובר ובאחריות עקיפה בעקבות תמיכה בסרבנות. נתניהו התחייב להביא "ועדה שוויונית" כמו שהוקמה בארה"ב בעקבות אירוע השבעה באוקטובר.

לדברי נתניהו, אותם גורמים "אפשרו לאנרכיה לחדור למערכות המדינה", פגעו בלכידות צה"ל ועודדו סרבנות מה שהוביל לחולשה מערכתית. כעת, כך הוא טוען, הם מפעילים "מסע לחצים מאורגן" כדי לעצב את מסקנות החקירה ולהרחיק מעצמם אחריות.

"אסור שגורמים אלה יהיו מעורבים בהחלטות כיצד יחקרו את האסון. זה ניגוד אינטרסים ברור," אמר ראש הממשלה. לדבריו, ישראל זקוקה לחקר אמת בלתי תלוי, והקמת ועדה ממלכתית רחבה ומקצועית היא הכרח ביטחוני ולא פוליטי.

נתניהו הכריז כי יפעל להקים ועדת חקירה "רחבה, נקייה ושוויונית", שתכלול נציגים מהאופוזיציה ומהקואליציה באופן מאוזן – בדומה לוועדה הדו־מפלגתית שהוקמה בארה"ב לאחר אירועי 11 בספטמבר. "ועדה שוויונית כזו עשתה עבודה מצוינת בארה"ב. מה שטוב לאמריקה טוב לישראל," הדגיש.