משרד הבריאות מזהיר את הציבור מצריכת המוצר המזויף "שמן זית סורי כבישה קרה" של המותג "משק הזית"

בעקבות פעולות פיקוח שגרתיות שערך שירות המזון במשרד הבריאות וכן תלונת אזרח, נמצא שבמוצר "שמן זית סורי כבישה קרה" של המותג "משק הזית", חמיצות מרבית עד 0.5, מכלל תאריכי התפוגה ובכל הגדלים, קיים שמן שאינו שמן זית.

בבדיקות המעבדה נמצא כי הרכב חומצות השומן במוצר אינו תואם להגדרת שמן זית כפי שמצוין בתווית שעל המוצר, ועל כן המוצר מזויף ואינו עומד בתקן הישראלי לשמן זית. נציין כי היצרן איננו מוכר למשרד הבריאות.

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מצריכת מוצר מזויף זה.

שירות המזון במשרד הבריאות ימשיך לבחון ולאתר מקרים של הונאה במזון כגון זיופי שמן זית. במידה ותמצא הפרה של דרישות החקיקה והתקינה בישראל, ינקטו צעדים בכלל האמצעים העומדים לרשות המשרד, זאת בשיתוף כל הגורמים הנוספים האמונים על הטיפול במקרים אלו.