טל שמאי, חזאי ('חדשות 13'), התייחס היום (חמישי) ב103fm לתחזית מזג האוויר ולהמשך סופת 'ביירון', והתריע: "ככל שנתקדם בשעות היום, מזג האוויר יחמיר כשהמוקד הוא באזור גוש דן. צפוי הרבה מאוד גשם, יש פוטנציאל להרבה בלגן היום ולנפגעים".
על פי התחזיות, הסופה צפויה להגיע לשיאה היום. כוחות הביטחון, מד"א, משטרה ועוג, פרוסים ברחבי הארץ במטרה למנוע אסונות.
מוקדם יותר היום, בגלל הרוחות העזות, עץ קרס בבית ספר בראון לציון, על 2 תלמידות בנות 10 שפונו לבית החולים במצב קל. בנוסף, רחובות ביבנה הוצפו בגשם, 14 בני אדם חולצו מרכבים ששקעו במים.
