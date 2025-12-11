תיעוד: "ביירון" הגיעה ליבנה והטביעה את הרכבים שחנו בחניה

השוטרים ירדו מ"מיניבוס אזרחי" – והתנפלו על החמוש. צפו

"העדות הדרמטית של סגן הפצ"רית - חושפת דבר אחד"

תיעוד "ביירון" בחרמון: היחידה לפינוי שלגים סוללת את הדרכים

חגיגה בסוריה: הקונגס אישר את הסרת הסנקציות מהמשטר

עשרות אלפי שקלים: עוקץ בבית הכנסת במסווה של 'עילוי נשמה'

נועה קירל על חרם ישראל באירוויזיון: "מאוכזבת, זו אנטישמיות!"

בבית ספר: עץ קרס על שתי ילדות בנות 10

המצב מחמיר: בית חולים בישראל הורה על חזרה למסיכות

פרשנית חדשות 12 מתפוצצת: "איפה היה חיל האוויר?!"

13:30

ממדאני חגג עם סאטמר את "יום ההצלה" של הרבי שהתנגד לציונות