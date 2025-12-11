לכבוד יום הולדתו ה-52 עשרה דברים מפתיעים על טל ברמן – מגל"צ, דרך “טל ואביעד” ועד המהדורה המרכזית של כאן 11

ביום יום הוא קול הרדיו שאנחנו מתעוררים איתו, הפנים שמסכמות לנו את החדשות בערב, והאיש שיודע לשלב הומור, חדות ורוגע בכל פורמט. לכבוד יום הולדתו ה-52 של טל ברמן – אספנו עבורכם עשרה דברים שלא בטוח ידעתם על אחד מאנשי התקשורת המשפיעים בישראל.

1. הכול התחיל בגלי צה"ל

ברמן קיבל את הבמה הראשונה שלו בגלי צה"ל, שם הנחה תכניות כמו "צ'ק 5" ו"החום בוטל". מי שהיה אז חייל צעיר עם קול רדיופוני הפך במהירות לאחד הקולות המזוהים בתחנה.

2. "הוגו" חשף אותו לדור שלם

הילדים של שנות ה-90 זוכרים את טל מהמסך של ערוץ הילדים, כשהנחה את השעשועון "הוגו". הוא עצמו סיפר לא פעם שזה היה בית הספר האמיתי שלו לטלוויזיה – עבודה מהירה, אילתור ולמידה יומיומית.

3. האיש מאחורי "פרפר לילה"

עוד לפני שהפך לאחד ממגישי החדשות המזוהים בישראל, טל היה פרצוף מוכר בלילה. "פרפר לילה" בערוץ 2 הייתה אחת התכניות המדוברות של התקופה, ופתחה לו את הדלת לעולם הבידור והאירוח.

4. "טל ואביעד" – 21 שנה של בוקר

קשה למצוא זוג רדיופוני ששרד כל כך הרבה שנים. ברמן וקיסוס החלו לשדר יחד ב-2002, ומאז יצרו אחת מתכניות הבוקר המשפיעות והאהובות בישראל. הם זכו פעמיים בפרס הרדיו, ובצדק.

5. המציא פורמטים – לא רק הגיש אותם

בין 2008 ל-2013 כיהן כמנהל פיתוח תוכן באולפני הרצליה, והיה שותף לפיתוח "כלוב הזהב" ועוד פורמטים שנמכרו לחו"ל. טל לא רק מגיש, הוא גם איש תוכן מבריק מאחורי הקלעים.

6. סרט אישי על הקרחת

ב-2008 יצר סרט דוקומנטרי בשם "הקרחת שלי", שבו פתח לראשונה את סיפור ההתקרחות האישית שלו בעיניים כנות, מצחיקות ומרגשות. הסרט הפך לאחד הסרטים הדוקומנטריים האישיים המדוברים של אותה שנה.

7. מנחה מונדיאלים ויורואים מכל העולם

ברמן הוא אחד מאנשי השידור שראו יותר אצטדיונים ממה שרובנו נראה בחיים. בין אם זה מונדיאל 2022 בקטר או יורו 2024 מברלין – טל יודע להפוך גם תקציר ספורט למשהו שנעים להקשיב לו.

8. "הצינור" ו"היום שהיה": החליף שמות גדולים

הוא נכנס לנעליו של גיא לרר ב"הצינור", ובהמשך החליף את גיא זהר ב"היום שהיה". במשך כמעט שמונה שנים הפך לפנים המוכרות של סיכום החדשות.

9. מגיש מהדורה מרכזית – ועדיין קם מוקדם מדי

ב-2025 מונה למגיש המהדורה המרכזית של כאן 11 לצד טלי מורנו, ובמקביל ממשיך להגיש את תכנית הבוקר ב-Eco99FM. בכך הפך לאיש הראשון בשידור הציבורי שמחזיק גם בוקר ברדיו וגם מהדורה מרכזית בטלוויזיה. אם תהיתם – כן, הוא כמעט לא ישן.

10. משפחה, מכבי נתניה וארבעה ילדים

מאחורי הקריירה האינטנסיבית מסתתר איש משפחה אוהב: נשוי לאמי פרידמן, פסיכולוגית קלינית, אב לארבעה ואוהד שרוף של מכבי נתניה. לא משנה כמה תכניות יגיש – את המשחקים הוא לא מפספס.