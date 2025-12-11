לוחמי אש ופרמדיקים פועלים באזורים בהם אזרחים נלכדו בתוך רכבים בזמן שהוצפו בגשם החזק של "ביירון". צפו בתיעוד הדרמטי

"ביירון" מכה בעוצמה בערי המרכז והשפלה: בשעות הצהריים כמות הגשמים הציפה במספר זירות שונות בעיר יבנה.

לוחמי האש ממחוז מרכז פועלים במספר זירות לחילוץ לכודים מהצפות, כתוצאה מהגשמים העזים וההצפות שנוצרו במהלך סופת ׳ביירון׳. האירועים העיקריים מתמקדים בחילוץ אזרחים שרכבם נתקע במוקדי הצפה. עד כה חולצו 14 לכודים מרכבים.

גם במד"א פועלים לטיפול בפצועים ואנשים שנלכדו במזג האוויר הקשה. צוותי מד"א הוזנקו למספר זירות של רכבים שנלכדו בהצפות בגזרת השפלה. בשלב זה צוותי מד"א שבמקום מסייעים לפעולות החילוץ וערוכים להעניק טיפול רפואי במידת הצורך.

צוותי מד"א שנמצאים ביבנה מסייעים בפעולות החילוץ של אזרחים שנתקעו עם רכבם בהצפות באמצעות רכב היונימוג הייחודי.

מעיריית יבנה נמסר כי כלל הכבישים נפתחים בהדרגה והתנועה חוזרת אט-אט לסדרה, והוסיפו כי אחרי כלל פעולות החילוץ – אין נפגעים: "בניגוד לפרסומים שונים ברשתות, אני מבקש להדגיש, אין נפגעים בנפש, וכלל האירועים מטופלים במהירות על ידי צוותי השטח של העירייה".