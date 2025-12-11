המשטרה חושפת תיעוד דרמטי מרחפן של מעצר שהסתיים בתפיסת נשק לא חוקי ובנטרול עבריין מסוכן וחמוש בכפר עוזייר שבגליל התחתון

המשטרה חושפת הבוקר (חמישי) תיעוד דרמטי מרחפן של מעצר שהסתיים בתפיסת נשק לא חוקי ובנטרול עבריין מסוכן בכפר עוזייר.

האירוע התרחש ב-24 בנובמבר. למשטרת המחוז הצפוני הגיעה מידע כי תושב הכפר עוזייר מסתובב חמוש באקדח מחוץ למתחם בתים ביישוב, ככל הנראה כהכנה לפגיעה במסגרת סכסוך עבריינים מדמם. המפקדים בשטח הבינו מיד את הבעיה: אם הכוחות יגיעו בניידות משטרה רגילות או אפילו ברכבי בילוש מוכרים, החשוד יזהה אותם מרחוק, יעלים את הנשק וימלט.

הפתרון היה יצירתי: השוטרים עלו על מיניבוס אזרחי תמים למראה, כזה שנראה כמו עוד הסעת עובדים או תלמידים, והתקדמו לעבר היעד. כדי להבטיח שהפשיטה תצליח, הכוח הקרקעי לווה ב"עיניים מלמעלה" – רחפן משטרתי ששידר תמונת מצב בזמן אמת וסימן לכוחות מתי בדיוק לפרוק מהרכב.

בתיעוד נראה החשוד זורק את האקדח ומנסה לברוח בסרטון שפרסמה המשטרה נראים הרגעים הדרמטיים: המיניבוס עוצר בסמוך לחשוד החמוש, והבלשים פורצים ממנו בריצה. החשוד, שהופתע לחלוטין, נראה משליך את האקדח מידיו ומנסה להימלט רגלית, אך השוטרים סוגרים עליו בתוך שניות ועוצרים אותו במקום.

ביום ראשון האחרון (8.12) הגישה פרקליטות מחוז צפון, באמצעות עו"ד רג'ד שדאפנה, כתב אישום חמור נגד החשוד לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים. במשטרה מציינים כי המעצר הזה הוא חלק ממאבק עיקש בפשיעה בחברה הערבית: מתחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני לבדו מעל 1,000 אמצעי לחימה וסוכלו מספר רב של חוליות חמושות שהיו בדרכן לביצוע ירי.