עו"ד דניאל כהן, יועמ"ש מפלגת העבודה לשעבר, התראיין היום (חמישי) ברדיו גלי ישראל על ההתפתחויות החדשות בפרשת הפצ"רית.
בדבריו הוא אמר: "כל מספר ימים נופלת עוד אבן מאותה חומה שמנסים לבנות בפני עם ישראל. עוד לבנה ועוד לבנה נופלות בניסיון להסתיר את האמת. העדות הדרמטית של סגן הפצ"רית מלמדת שהיועצת המשפטית לממשלה מעורבת לא ברמה תיאורטית, אלא בפועל.
היא מפעילה את השררה בשיתוף אחרים כדי לקבור לכאורה ולטייח את הפרשה האיומה הזאת של עלילת הדם על לוחמי צה"ל. היא למעשה פועלת כאחרונת העבריינים כדי לשבש לכאורה את החקירה! יש לנו כאן פרשה מטורפת ומי שמובילה את סיטואציה הזאת ומערבלת את כל הסיפור הזה זו האישה שנמצאת בראש מערכת תביעה במדינת ישראל".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
יובל הלא מבולבל
בעצם היא כבר הודחה ע"י הממשלה שגם אחראית על מינויה ... אבל בזכות הבג"ץ(יד לוחצת יד )עדיין מחזיקה בקרנות המזבח וממשיכה להזיק לממשלה ולמדינה( כאילו. היא מאחרוני האופוזיציונרים) למי בעצם היא עוזרת ?? רק מגינה על עצמה ועל המאפיה הישנה שעדיין שולטת בכמה מוקדי כוח...🤭🫢המשך 14:35 11.12.2025
אזרח מודאג
כל הדרכים מובילות גבוה גבוה למעלה. היא לא יותר מבובה על חוט שמופעלת מהכי גבוה שאפשר להעלות על הדעת. מצער מאוד15:13 11.12.2025
דמוקרט
לא לשכוח יו"ר האופוזיציה היועמ"שית15:10 11.12.2025
יובל הלא מבולבל
בעצם היא כבר הודחה ע"י הממשלה שגם אחראית על מינויה ... אבל בזכות הבג"ץ(יד לוחצת יד )עדיין מחזיקה בקרנות המזבח וממשיכה להזיק לממשלה ולמדינה( כאילו. היא מאחרוני האופוזיציונרים) למי בעצם היא עוזרת ?? רק מגינה על עצמה ועל המאפיה הישנה שעדיין שולטת בכמה מוקדי כוח...🤭🫢המשך 14:35 11.12.2025
