עו"ד דניאל כהן, יועמ"ש מפלגת העבודה לשעבר, התראיין היום (חמישי) ברדיו גלי ישראל על ההתפתחויות החדשות בפרשת הפצ"רית.

בדבריו הוא אמר: "כל מספר ימים נופלת עוד אבן מאותה חומה שמנסים לבנות בפני עם ישראל. עוד לבנה ועוד לבנה נופלות בניסיון להסתיר את האמת. העדות הדרמטית של סגן הפצ"רית מלמדת שהיועצת המשפטית לממשלה מעורבת לא ברמה תיאורטית, אלא בפועל.

היא מפעילה את השררה בשיתוף אחרים כדי לקבור לכאורה ולטייח את הפרשה האיומה הזאת של עלילת הדם על לוחמי צה"ל. היא למעשה פועלת כאחרונת העבריינים כדי לשבש לכאורה את החקירה! יש לנו כאן פרשה מטורפת ומי שמובילה את סיטואציה הזאת ומערבלת את כל הסיפור הזה זו האישה שנמצאת בראש מערכת תביעה במדינת ישראל".