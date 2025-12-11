הקונגרס האמריקאי אישר את הסרת הסנקציות של הנשיא טראמפ מהשלטון בסוריה, הקונגרס יצטרך לאשר את ההקפאה כל חצי שנה

מעט יותר משנה אחרי נפילת אסד, ועלייתו לשלטון של אחמד א-שרעא, הידוע בתור אל ג'ולאני, הקונגרס האמריקאי הקפיא במלואן את הסנקציות על המשטר והמדינה. בסוריה חוגגים את ההחלטה.

הקונגרס האמריקאי אישר את הקפאת הסנקציות כנגד סוריה ומשטר א-שרעא, זאת לאחר שטראמפ חתם על צו נשיאותי דומה. כעת הקונגרס האמריקאי אישר גם הוא את הקפאת הסנקציות.

הסנקציות על השלטון בסוריה, הוטלו גם הן על ידי הקונגרס, בחוק שעבר במיוחד להטלת סנקציות חריפות במיוחד על המשטר הסורי דאז תחת אסד.

כעת לאחר ההקפאה, סוריה צפויה להנות מגישה מוגברת להשקעות, משאבים וסחר בינלאומי.

הקפאת החוק היא זמנית, והקונגרס יידרש לאשרה מחדש כל חצי שנה, על פי גורמים אמריקאים "במידה והסורים יסטו מהדרך, הסנקציות יוחזרו במהירות".