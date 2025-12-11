תושב רמת גן נעצר בחשד שהונה מתפלל שביקש להתברך, והתחזה לשיפוצניק כדי לגנוב עשרות אלפי שקלים ממשפחה שביתה נפגע מטיל. כתב אישום יוגש בקרוב

משטרת מרחב דן הודיעה הבוקר (חמישי) על סיום חקירתו של נוכל סדרתי בן 34 מרמת גן, שחשוד כי עקץ עשרות אלפי שקלים מאזרחים תמימים. את העוקץ ביצע בשיטתיות מקוממת כולל בבית כנסת ונגד משפחה שביתה נפגע מטיל. אתמול הוגשה נגדו הצהרת תובע.

גולת הכותרת של מעללי החשוד הייתה ניצול ציני של אמונתם של אנשים. בחודש נובמבר האחרון פנה החשוד למכר בבית כנסת ברמת גן והציע לו עסקה שקשה לסרב לה: תשלום עבור "תפילה לעילוי נשמה". הוא מסר למתפלל צ'ק על סך 5,250 שקלים, ושכנע אותו לתת לו בתמורה 4,000 שקלים במזומן, כשהוא מציג את ההפרש כ"מתנה". בפועל, המתפלל נותר ללא המזומן ועם צ'ק חסר כיסוי שלא ניתן לפירעון.

התעוזה של החשוד לא נעצרה בבית הכנסת. בחודש אוגוסט הגיע החשוד לדירה ברמת גן שנפגעה מפגיעת טיל במהלך המלחמה. הוא הציג את עצמו כמתקין תריסים וחלונות שבא לסייע בשיקום ההריסות, לקח מבעלי הדירה צ'ק על סך 30,000 שקלים, פדה אותו – ונעלם מבלי לבצע את העבודה, כשהוא מותיר את המשפחה הפגועה עם הנזק.

על פי חקירת היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) במרחב דן, מדובר בדפוס פעולה סדרתי. החשוד נהג לרכוש מוצרים ושירותים כמו מצלמות אבטחה, ציוד מיגון וטלפונים סלולריים באלפי שקלים, תוך שימוש בצ'קים גנובים או כאלו שאינם ניתנים לפירעון. בחלק מהמקרים, כמו באירוע רכישת המצלמות ביולי, הוא אף הצליח להוציא במרמה כספים נוספים במזומן מבעלי המקצוע.

המשטרה עצרה את החשוד בעוקץ ב-30 בנובמבר, ובמהלך החקירה נעצר גם קרוב משפחתו, שעל פי החשד סייע לו באחד האירועים ואף ניסה לשבש את החקירה על ידי השמדת ראיות ומחיקת תכנים מהטלפונים הניידים. מעצרו של החשוד המרכזי הוארך מעת לעת בבית המשפט, ואתמול הוגשה נגדו הצהרת תובע. בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום חמור בגין קבלת דבר במרמה, גניבה וזיוף.