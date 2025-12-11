אחרי כמעט ארבעה חודשים הרבנות הראשית לישראל פרסמה אתמול את התוצאות המלאות של ציוני בחינות מועד אב תשפ"ה במסלולי ההסמכה לרבנות.
במהלך החודשים האחרונים פורסמו כמה פעימות של ציונים, וכעת הושלם הפרסום עוד לפני תום לוחות הזמנים הקבועים לפי התקנון של הרבנות המאפשר פרק זמן של עד 90 ימי עסקים לפרסום הציונים.
הנבחנים יכולים לצפות בציונים ובמחברות הסרוקות באזור האישי הממשלתי, ושם גם להגיש ערעורים בהתאם להנחיות.
ברבנות מציינים כי ציוני בחינות הדיינות של מועד תשפ"ה נמצאים בשלב בדיקה מתקדם, ויפורסמו לאחר סיום הבדיקה.
נזכיר כי אחרי פסיקת בג"צ לפיה על הרבנות לבחון גם נשים לכלל הבחינות להסכמה לרבנות, ספק אם יתקיימו עוד בחינות בתקופה הקרובה, בשל התנגדות הרבנות. ולכן אלו שעברו את המבחן במועד האחרון, יכולים להרגיש שהרוויחו.
