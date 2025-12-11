גל השפעת מוגדר כבעיה עולמית. בישראל בית החולים וולפסון, הורה לצוות באגף הילדים לחזור לענוד מסיכות. ברחבי העולם גל השפעת הוגדר "כסופר שפעת"

גל השפעת מוגדר כבעיה עולמית. בישראל בית החולים וולפסון, הורה הבוקר (חמישי) לצוות באגף הילדים לחזור לענוד מסיכות. ברחבי העולם גל השפעת הוגדר "כסופר שפעת", ובבריטניה הזהירו מ"התרחיש הגרוע ביותר בשלב זה של השנה". כך על פי הדיווח ב-YNET.

בישראל, עד עכשיו מתו שלושה ילדים בריאים. רוב החולים לא מחסונים. על פי הנתונים שפרסמו שירותי הבריאות של אנגליה, בכל יום בשבוע שעבר אושפזו בממלכה בממוצע 2,660 מטופלים בעקבות שפכת. זה המספר הגבוה ביותר אי-פעם לתקופה זו של השנה, ועלייה של 55% לעומת השבוע הקודם.

פרופ' מגאנה פנדיט, המנהלת הרפואית של NHS, שירות הבריאות הלאומי בבריטניה, הסבירה: "המספרים ממשיכים לעלות והשיא עדיין לא נראה באופק". בישראל , פרופ' אילן דלאל, גם יו"ר איגוד רופאי הילדים בישראל אמר ל-YNET: "החיסונים טובים וחשוב מאוד להתחסן נגד שפעת, אבל בשלב שבו ההדבקה בקרב הילדים כל-כך נרחבת, הם יסייעו בעיקר בהפחתת ההדבקה העתידית בקרב מבוגרים".

בישראל בדוח השפעת השבועי של משרד הבריאות, פורסם כי מאות מקרים חדשים של הדבקה בשפעת זוהו בשבוע שעבר בתוך בתי החולים. 34% מהמאושפזים עם שפעת הם ילדים. כמו כן, נדבקו בנגיף 18 נשים הרות ויולדות בבתי החולים. באירופה בתי ספר רבים נסגרו, ובמקומות רבים התחילו לחייב ענידת מסיכות בבתי חולים ובתי אבות. האם עוד בתי חולים בישראל יתחילו לחייב ענידת מסיכות?