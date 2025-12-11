פרשנית חדשות 12 סיון כהן, העלתה תהיות בנוגע לתפקוד של הצבא וכוח הביטחון ביום ה-7 באוקטובר: "איפה היה הצבא? היכן היה חיל האוויר?"

פרשנית חדשות 12 סיון כהן נאמה היום (חמישי) ברדיו 103 על זוועות ה-7 באוקטובר, והעלתה שאלות היכן היה הצבא וחיל האוויר בזמן הטבח.

"מדוע לא הגיעו כוחות לחלץ את מבלי הנובה, מישהו שואל את עצמו? איך הפקרתם ככה את הילדים שלנו? איך לעזאזל חגגו כאן מחבלי נוח'בה, שכבשו לנו את הקיבוצים, הסתובבו בטנדרים לבנים בשדרות וביישובים ועשו כרצונם. הם אנסו, רצחו, ביתרו, התעללו, היכו וחטפו – ואף כוח משמעותי לא הגיע.

עוד באותו נושא פצצה מתקתקת: "אין סיכוי ששב"כ לא ידע מה קורה בעזה" 16:23 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

מי חסם את נתיב הבריחה מהנובה, איפה היה הצבא, ואיפה לעזאזל היה חיל האוויר?". עוד היא שאלה: "איך אותם אנשים כמו רונן בר או מפקד אוגדת עזה שהסתגר בחמ"ל המוגן בזמן שהתצפיתניות נשרפות ונטבחו, חי עם עצמו בשלום?"

‏