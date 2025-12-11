פרשנית חדשות 12 סיון כהן נאמה היום (חמישי) ברדיו 103 על זוועות ה-7 באוקטובר, והעלתה שאלות היכן היה הצבא וחיל האוויר בזמן הטבח.
"מדוע לא הגיעו כוחות לחלץ את מבלי הנובה, מישהו שואל את עצמו? איך הפקרתם ככה את הילדים שלנו? איך לעזאזל חגגו כאן מחבלי נוח'בה, שכבשו לנו את הקיבוצים, הסתובבו בטנדרים לבנים בשדרות וביישובים ועשו כרצונם. הם אנסו, רצחו, ביתרו, התעללו, היכו וחטפו – ואף כוח משמעותי לא הגיע.
מי חסם את נתיב הבריחה מהנובה, איפה היה הצבא, ואיפה לעזאזל היה חיל האוויר?". עוד היא שאלה: "איך אותם אנשים כמו רונן בר או מפקד אוגדת עזה שהסתגר בחמ"ל המוגן בזמן שהתצפיתניות נשרפות ונטבחו, חי עם עצמו בשלום?"
מיואש למדי
לא מזמן סמוטריץ הודה בראיון שהוא וביבי לא איפשרו לצבא לגשת לזירה של עזה כי שמרו כוחות למקרה שיקרה משהו בצפון.13:56 11.12.2025
שירי מנתניה
לא הבנתי, הקימו ועדת חקירה ממלכתית בראשות סיון כהן???14:04 11.12.2025
