חברי הכנסת של ש"ס יואב בן צור ואוריאל בוסו, הגיעו היום (חמישי) לכלא 10, לבקר עריקים שנעצרו. החכי"ם שוחחו עם העריקים, ועדכנו אותם קידום חוק הגיוס.
בתום ביקור העריקים החכי"ם מסרו: "במדינת היהודים לא יעצרו בחורי ישיבות בעבור לימוד תורה, תנועת ש״ס בראשות מועצת חכמי התורה ויו"ר התנועה הרב אריה דרעי, עומדת כחומה בצורה לימין בחורי הישיבות ופועלת בכל כוחה לבצר ולחזק את עולם התורה גם בימים קשים אלו. לא ננוח ולא נשקוט עד שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה בחוק".
מוקדם יותר בנק ישראל פרסם הודעה לעיתונות בה תקף בחריפות את חוק הגיוס המתגבש: "גיוס חרדים יחסוך למשק בין תשע מילארד ל-14 מילארד שקלים בשנה.
שירי מנתניה
במדינת העריקים לא יעצרו משתמטים בעבור שוויון בנטל, תנועת הגניבה והשתמטות בשילוב עם רגשי נחיתות של הספרדים, ש״ס בראשות מועצת חכמי הכת והגנב הראשי, אריה דרעי, עומדת כחומה בצורה לימין...
במדינת העריקים לא יעצרו משתמטים בעבור שוויון בנטל, תנועת הגניבה והשתמטות בשילוב עם רגשי נחיתות של הספרדים, ש״ס בראשות מועצת חכמי הכת והגנב הראשי, אריה דרעי, עומדת כחומה בצורה לימין העבריינים ופועלת בכל כוחה לפרק את החברה הישראלית ואת משפחות המילואימניקים בפרט, גם אחרי 400 ימי מילואים. לא ננוח ולא נשקוט עד שנסדיר את מעמדם של העבריינים בחוק..המשך 13:47 11.12.2025
