חברי הכנסת של ש"ס יואב בן צור ואוריאל בוסו, הגיעו היום (חמישי) לכלא 10, לבקר עריקים שנעצרו. החכי"ם שוחחו עם העריקים, ועדכנו אותם קידום  חוק הגיוס.

בתום ביקור העריקים החכי"ם מסרו: "במדינת היהודים לא יעצרו בחורי ישיבות בעבור לימוד תורה, תנועת ש״ס בראשות מועצת חכמי התורה ויו"ר התנועה הרב אריה דרעי, עומדת כחומה בצורה לימין בחורי הישיבות ופועלת בכל כוחה לבצר ולחזק את עולם התורה גם בימים קשים אלו. לא ננוח ולא נשקוט עד שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה בחוק".

מוקדם יותר בנק ישראל פרסם הודעה לעיתונות בה תקף בחריפות את חוק הגיוס המתגבש: "גיוס חרדים יחסוך למשק בין תשע מילארד ל-14 מילארד שקלים בשנה.

הבנק הפיק דו"ח שהפיק שחישב את עלות אנשי המילואים למשק. לפי הבנק, העלות למשק של חודש מילואים בודד (לאדם בן 30 בממוצע) עומדת על כ-38,000 ש"ח. הסכום הזה מורכב מאובדן התפוקה המיידי ומפגיעה עתידית בקריירה של המילואימניק. לעומת זאת, גיוס צעיר חרדי עולה למשק מעט מאוד (כי לרוב הוא אינו עובד בגיל הזה), ואם הגיוס יעודד אותו לצאת לעבוד לאחר השירות – המשק ירוויח מכך כ-22,000 ש"ח בחודש.