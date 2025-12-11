הסופה ביירון הכתה קשות בשטח הרצועה, בניינים קרסו תחת הגשם והרוח, מתחמי אוהלים הוצפו, והעזתים נודדים שוב הפעם החיפוש אחר שטח יבש

הסופה ביירון לא פסחה על עזה, והמטירה גשמים כבדים על הרצועה. בניינים שהותקפו קרסו תחת מזג האוויר הקשה, ומתחמי האוהלים של העזתים מוצפים כאשר חלקם אף נסחפים שלמים.

אחרי לילה של גשמים מהכבדים שידעה ישראל והרצועה מאז תחילת המלחמה, העזתים קמו לבוקר רטוב במיוחד. מתחמי אובלים רבים בתוך הרצועה מוצפים עד גובה ברכיים, והעזתים ממשיכים לנדוד ממקום למקום, הפעם בחיפוש אחר גבעה או כל מקום גבוה בשטח הרצועה השטוח.

בנוסף לגשם הכבד וההצפות שפוגעות במתחמי האוהלים, מזג האוויר גם לא מותיר בניינים עומדים. בניין שהותקף בעבר על ידי צה"ל בזמן הלחימה, ונותר עומד ברובו, תועד קורס גם הוא תחת עומס הגשם והרוח.

מעבר להצפות, הבניינים הקורסים והאוהלים הנסחפים בזרם, אלפים רבים של עזתים נאלצים כעת לנדוד שוב בתוך שטח הרצועה בשליטת חמאס, בהצפות כבדות. זאת בעקבות החוסר בתשתיות ניקוז בכל רחבי הרצועה, עזתים רבים נלחמים כעת בחיפושים אחר מקום גבוה להציב את אוהליהם או בניין נטוש שלא יקרוס על ראשיהם.