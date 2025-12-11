חבר הכנסת צבי סוכות פנה ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה בדרישה להטלת סנקציות על פעילי השמאל ד"ר יורם שורק ושל פרופסור זעירא

חבר הכנסת צבי סוכות פנה היום (חמישי) ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה בדרישה להטלת סנקציות על פעילי השמאל ד"ר יורם שורק ושל פרופסור זעירא.

צבי סוכות פנה ליו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה וליועצת המשפטית של הכנסת עו"ד שגית אפיק בעקבות שורה של מקרים חמורים בהם נציגי עמותות שממומנות על ידי ישויות מדיניות זרות הסתירו את זהות הגוף המממן, בניגוד לחוק חובת הגילוי ובניגוד לכללי האתיקה של הכנסת.

לטענת הח"כ, בדיון הוועדה לביקורת המדינה שהתקיים השבוע ד"ר יורם שורק טען כי הגיע לדיון באופן עצמאי וללא כל גוף עומד מאחוריו. לאחר מכן התברר כי פעל על מטעם ארגון הפועל ביהודה ושומרון וממומן על ידי ישות מדינית זרה. לדבריו של חבר הכנסת סוכות מדובר בהטעיה ישירה של הוועדה ובחציית קו אדום המחייבת ענישה מיידית.

עוד ציין ח"כ סוכות כי בדיון אחר פרופסור זעירא טען כי עלות "ההתנחלויות" עומדת על 600 מיליארד דולר בשנה. סוכות מבהיר כי זהו נתון שקרי ומופרך. במקביל סירב לומר זעירא מי שלח אותו לדיון על אף שמדובר בדובר מטעם גורמים שמימונם מגיע ממדינות זרות. ח"כ סוכות הדגיש כי הסתרת המימון מהווה הפרה בוטה של החוק ומערערת את אמון הציבור בעבודת הכנסת.

בפנייתו דרש ח"כ סוכות לאסור כניסה לצמיתות של ד"ר שורק ושל פרופסור זעירא לדיוני הכנסת, להבהיר לנציגי עמותות כי הסתרת מידע היא עבירה חמורה שתוביל לסילוק מיידי, ולהנחות את מנהלי הוועדות לבצע בדיקה מקדימה לכל משתתף המייצג גוף שמומן בידי ישות מדינית זרה. עוד דרש כי כל סירוב למסירת פרטי מימון יהווה עילה להוצאה מיידית מהדיון.

ח"כ צבי סוכות מסר: "הכנסת מחויבת לשקיפות מלאה. לא נאפשר לכל גורם בעל אינטרסים זרים להשפיע על עבודת הוועדות תוך הפרת החוק. מדובר בחובה ציבורית מהמעלה הראשונה ויש לפעול בנושא באופן תקיף וללא דיחוי".