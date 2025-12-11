פרק 21 של הדתיות האלה, הדר ואורטל מדברות על אוכל. אם אנחנו אוכלים כדי להתמלא, כדי להתנחם, כדי להרגיש שייכים, או כדי לשרוד את היום. ואיזה מטבח הכי מנצח?

בפרק 21 של “הדתיות האלה”, הדר בן חמו ואורטל ברזילי פותחות את אחד הנושאים שהכי מחברים בין גוף, נפש ותרבות: האוכל. לא מה בריא או מה משמין – אלא מה הסיפור הרגשי, המשפחתי והרוחני שמסתתר מאחורי כל ביס.

הן בודקות איך אוכל משפיע על תפיסת המציאות שלנו: האם אנחנו אוכלים כדי להתמלא, כדי להתנחם, כדי להרגיש שייכים, או כדי לשרוד את היום. ואיך המזון הגשמי – החלה, המרק, הקוסקוס, הדג – פוגש את המזון הרוחני שאנחנו מחפשים בלי שנשים לב.

הפרק נכנס גם למחלוקת הנצחית שבין עדות: מי באמת מנצחים במטבח – התוניסאים, המרוקאים, האשכנזים או התימנים? ומה זה אומר על ההיסטוריה, על הזיכרונות ועל הבית שכל אחד מאיתנו גדל בו.

זה פרק מצחיק, עמוק ואמיתי, שמראה איך האוכל שאנחנו מביאים לשולחן משפיע על דימוי עצמי, על ילדים, על זוגיות, ועל האווירה בבית. פרק בשביל מי שרוצה להבין למה אוכל זה הרבה מעבר לארוחה.