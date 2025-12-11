חבר הכנסת יצחק קרויזר, התייחס לתנאי המחבלים מאז שהשר בן גביר נכנס לתפקיד וטען: "בכיר בשב"כ התנצל בפניי על תפיסת העולם"

חבר הכנסת יצחק קרויזר, התראיין היום (חמישי) ברדיו גלי ישראל והתייחס לאמירות כי מאז כניסתו של בן גביר לתפקיד, תנאי המחבלים הורעו מאוד.

בדבריו הוא אמר: "סיכת 'חבל התלייה' מעבירה מסר מטורף בעולם הערבי. ראינו כיצד הרפורמה בבתי הכלא הכניסה את המחבלים לחרדות אמיתיות – דיבר איתי מ"פ ביו"ש וסיפר שהעצירים רועדים מפחד מלהגיע ל'בתי הכלא של בן גביר המג'נון' הם אומרים: תקחו אותנו לשב"כ או למתקנים של צה"ל רק לא למתקני השב"ס.

אמר לי בכיר מאוד בשב"כ: 'אנחנו מתנצלים על תפיסת העולם שלנו, הרפורמה בבתי הכלא הורידה משמעותית את הרצון של מחבלים לצאת ולפגוע בישראלים'".