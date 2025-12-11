חבר הכנסת יצחק קרויזר, התראיין היום (חמישי) ברדיו גלי ישראל והתייחס לאמירות כי מאז כניסתו של בן גביר לתפקיד, תנאי המחבלים הורעו מאוד.

בדבריו הוא אמר: "סיכת 'חבל התלייה' מעבירה מסר מטורף בעולם הערבי. ראינו כיצד הרפורמה בבתי הכלא הכניסה את המחבלים לחרדות אמיתיות – דיבר איתי מ"פ ביו"ש וסיפר שהעצירים רועדים מפחד מלהגיע ל'בתי הכלא של בן גביר המג'נון' הם אומרים: תקחו אותנו לשב"כ או למתקנים של צה"ל רק לא למתקני השב"ס.

אמר לי בכיר מאוד בשב"כ: 'אנחנו מתנצלים על תפיסת העולם שלנו, הרפורמה בבתי הכלא הורידה משמעותית את הרצון של מחבלים לצאת ולפגוע בישראלים'".