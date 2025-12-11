הנשיא טראמפ שוקל הטלת סנקציות על סוכנות האו"ם הפלסטינית אונר"א, לאחר שנחשף לפרטים שקושרים את הסוכנות לפעילות ארגוני טרור וכחלק ממהלך רחב להחלפתה ברצועה

על פי שורה של גורמים מקורבים לנשיא טראמפ, בבית הלבן שוקלים בכובד ראש את האפשרות להטיל סקנציות כלכליות משמעותיות, כנגד סוכנות האו"ם אונר"א, בעקבות קשרים חשודים לארגוני ופעילות טרור.

הנשיא טראמפ שוקל ברצינות סקנציות אמריקאיות משמעותיות על סוכנות האו"ם לטיפול בפליטים פלסטינים, שעם השנה הפכה קשורה באופן עמוק לפעילות טרור ברצועה ומחוצה לה.

בממשל שוקלים את הצעד, שיביא להטלת חבילת סנקציות על הארגון, ואף שוקלים את זה כחלק ממהלך רחב, במסגרתו לאחר הטלת הסנקציות תחל פעילות "מועצת השלום" של טראמפ, באופן שיביא להחלפת אונר"א עם המועצה.

על פי גורמים בבית הלבן, טראמפ וצוותו נחשפו למידע רב הקושר את האונר"א לחשדות בפעילות טרור, וכי ההחלטה צפויה להתקבל בשבועות הקרובים.