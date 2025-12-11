הבוקר דין פישר, הכתב לענייני תחבורה של חדשות 12, התייחס להיערכות לקראת הגעתה של הסופה 'ביירון' לשיאה, ואומר כי אנחנו נמצאים עכשיו בשקט מטעה.

בשיחה לרדיו 103FM, אמר פישר: "כרגע יש ירידה משמעותית, ואנשים החליטו שלא לצאת מהבית. אין חסימות מיוחדות, טפו טפו טפו. חוץ מכמה חסימות רגעיות בערבה לא הייתה חסימה מיוחדת. אני מתנצל להיות על תקן זה שאומר שהכול תקין".

עם זאת, פישר המליץ שלא לסכם עדיין את 'ביירון'. "כרגע מזג האוויר יחסית שפוי, ואנחנו לא רואים מכה משמעותית של גשם, אבל זה לא אומר שום דבר לגבי ההמשך, וזה לא אומר שנראה הצפות" הוא ציין כי "נערכים להצפות גם בנתיבי ישראל וגם בנתיבי איילון. כרגע מרגישים שנמצאים באיזשהו 'הולד', כמו השקט שלפני הסערה".