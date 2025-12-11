גשמי ברכה: בתיעוד מרהיב שמפרסמת הבוקר (חמישי) רשות הטבע והגנים, נראה מפל סער שבצפון רמת הגולן זורמים לראשונה העונה. המים מהנחלים זורמים בדרכם לכינרת.
נחל סער הוא נחל שזורם בין בצפון רמת הגולן לבין החרמון. הוא ידוע בעיקר בזכות מפל סער שנמצא סמוך לכביש 99. אחד מסימני ההיכר של המפל הוא זרימה מרשימה לאחר הגשמים. הנחל נשפך אל נחל חרמון בנקודה שנמצאת כ־500 מטר מדרום־מערב לבניאס מהווה גבול גאוגרפי בין רמת הגולן והחרמון.
וככה נראה הגל הראשון בנחל סער, כפי שצילם עידו אוהד, בן שירות לאומי בבית ספר שדה גולן וחרמונים של החברה להגנת הטבע.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
יאיר
מה יהיה עם העברית באתר? מפל סער!!!12:20 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יאיר
מה יהיה עם העברית באתר? מפל סער!!!12:20 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר