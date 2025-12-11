גשמי ברכה: בתיעוד מרהיב שמפרסמת הבוקר (חמישי) רשות הטבע והגנים, נראה מפל סער שבצפון רמת הגולן זורמים לראשונה העונה. המים מהנחלים זורמים בדרכם לכינרת.

נחל סער זורם, צילום: עודאי עבד אל ולי רשות הטבע והגנים

נחל סער הוא נחל שזורם בין בצפון רמת הגולן לבין החרמון. הוא ידוע בעיקר בזכות מפל סער שנמצא סמוך לכביש 99. אחד מסימני ההיכר של המפל הוא זרימה מרשימה לאחר הגשמים. הנחל נשפך אל נחל חרמון בנקודה שנמצאת כ־500 מטר מדרום־מערב לבניאס מהווה גבול גאוגרפי בין רמת הגולן והחרמון.

וככה נראה הגל הראשון בנחל סער, כפי שצילם עידו אוהד, בן שירות לאומי בבית ספר שדה גולן וחרמונים של החברה להגנת הטבע.

הגל הראשון בנחל סער (עידו אוהד,החברה להגנת הטבע)

הבוקר דין פישר, הכתב לענייני תחבורה של חדשות 12, התייחס להיערכות לקראת הגעתה של הסופה 'ביירון' לשיאה, ואומר כי אנחנו נמצאים עכשיו בשקט מטעה.

בשיחה לרדיו 103FM, אמר פישר:  "כרגע יש ירידה משמעותית, ואנשים החליטו שלא לצאת מהבית. אין חסימות מיוחדות, טפו טפו טפו. חוץ מכמה חסימות רגעיות בערבה לא הייתה חסימה מיוחדת. אני מתנצל להיות על תקן זה שאומר שהכול תקין".

נחל סער זורם | צילום: עודאי עבד אל ולי רשות הטבע והגנים

עם זאת, פישר המליץ שלא לסכם עדיין את 'ביירון'. "כרגע מזג האוויר יחסית שפוי, ואנחנו לא רואים מכה משמעותית של גשם, אבל זה לא אומר שום דבר לגבי ההמשך, וזה לא אומר שנראה הצפות" הוא ציין כי "נערכים להצפות גם בנתיבי ישראל וגם בנתיבי איילון. כרגע מרגישים שנמצאים באיזשהו 'הולד', כמו השקט שלפני הסערה".