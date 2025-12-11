בעיתון ה"בילד" טוענים הצורך באבטחה במשחקה של מכבי ת"א נובע לא רק מהחשש לפיגועים, אלא כי האוהדים הצהובים הם "חוליגנים שקרובים פוליטית לממשלה"

לקראת משחקה של מכבי ת"א הערב (חמישי) מול שטוטגרט בליגה האירופית, בגרמניה עוסקים בסידורי האבטחה הגדולים סביב האצטדיון. אלא שבעיתון ה"בילד" הגרמני בחרו הבוקר לספק הסבר מקומם במיוחד לצורך בתגבור הכוחות, כזה שמפנה אצבע מאשימה דווקא כלפי האוהדים הישראלים.

בדיווח, שמנסה לצייר את הקהל הצהוב באור שלילי, נכתב כי "המועדון הישראלי זקוק להגנה מיוחדת לא רק בגלל התקפות אפשריות על רקע פוליטי (אנטי-ישראלי)". לפי העיתון, הסיבה הנוספת היא שגם בתוך המועדון עצמו ישנם "אירועים קיצוניים".

באופן חריג, הדיווח הגרמני מנסה לקשור בין האהדה לקבוצה לבין הפוליטיקה הפנימית בישראל, וטוען כי "חלקים מאוהדי מכבי נחשבים למי שמועדים לאלימות ומזוהים פוליטית כקרובים מאוד לממשלת נתניהו".

כדי להצדיק את הטענה על אלימות האוהדים, ה"בילד" לא מתייחס לאירועי אנטישמיות באירופה, אלא דווקא למחאה של האוהדים נגד המאמן ז'רקו לאזטיץ'. הכתבה מזכירה את האירועים מסוף נובמבר, אז, לפי הדיווח, "חוליגנים של תל אביב ירו זיקוקים, פצצות עשן ונפצים לעבר ביתו של המאמן שלהם", וכן את השלכת רימון העשן לעבר אוטובוס הקבוצה יום קודם לכן.

מעבר לניתוח הקהל, הגרמנים מתייחסים גם למצב המקצועי העגום של הצהובים באירופה, ומציינים כי לאזטיץ' אומנם עדיין על הקווים, אך הקבוצה טרם מצאה את הכושר שלה. מכבי ת"א מדורגת במקום ה-35 (הלפני אחרון) עם נקודה אחת בלבד, כשבגרמניה מציינים כי אחת הסיבות לכך היא היעדר הביתיות והעובדה שהישראלים נאלצים לארח את משחקיהם בבאצ'קה טופולה שבסרביה עקב המצב הביטחוני.