באירוע חריג ביותר, ארה"ב השתלטה צבאית על מכלית נפט שהייתה בדרך לונצואלה, במה שרבים מתארים כתחילת סופו של משטר מאדורו

משמר החופים האמריקני, יחד עם כוחות חיל הים, השתלטו אמש על מכלית נפט שהייתה בדרכה לונצואלה, איתה מנהל נשיא ארצות הברית חזית מתחממת מיום ליום. טראמפ בעצמו חשף את ההתרחשות לתקשורת במהלך ישיבה משודרת בבית הלבן.

לאחר חודשים של הסלמה בין ארצות הברית וונצואלה, מה שרבים מתארים כתחילת הסוף של משטר מאדורו התרחש אמש. חיילים מהצי האמריקני יחד עם כוחות משמר החופים השתלטו על מכלית נפט עצומה שהייתה בדרכה אל המדינה הדרום אמריקאית.

הנשיא טראמפ חשף את הדברים במהלך ישיבה והסביר: "בקשר לדברים שאתם עוד תדברו עליהם בהמשך, ואתם עוד תדברו על זה בהמשך, השתלטנו על מכלית נפט עצומה מחוץ לונצואלה, הכי גדולה שהשתלטו עליה אי פעם אני חושב".

כבר מהכניסה לכהונתו השנייה, סימן טראמפ את ונצואלה כתחת משטר "נרקו-טרוריסטי", והתחייב לעשות הכל נגדם. מאז הסלימה ארה"ב את הצעדים, מסנקציות לפעולות חשאיות, מטסי הפחדה של מפציצים וכעת צעד ההסלמה המשמעותי ביותר, אמברגו שייאכף צבאית.

כאשר נשאל בקשר לגורל הנפט בספינה הסביר טראמפ: "אני מניח שנשמור אותו לעצמנו, אני לא בטוח".

משטר מאדורו מצידו תיאר את ההתרחשות כאירוע של: "גניבה קולוניאלסטית". טראמפ מצידו התבטא בימים האחרונים כי "ימיו של מאדורו בשלטון ספורים", ועל פי דיווחים בבית הלבן מכינים תוכניות ליום שאחרי הפלת שלטונו.