נשיא המדינה יצחק הרצוג, שלח היום (חמישי) מכתב התראה לפני תביעה נגד התנועה לאיכות השלטון, בגין הפרסומים שהוא משוחד בעניין החנינה לנתניהו.
במכתב דורש הרצוג מיו"ר התנועה לאיכות השלטון, אליעד שרגא: "הנך נדרש בזה למהר ולמחם את נוסח הודעת התיקון, אשר תפרסם ברבים, בה תעמיד את הדברים על דיוקם, ושבמסגרתה תקדיש-קמעא את הנזק, שנגרם למרשנו, כתוצאה מן הפרסום החמור, את אופן הפרסום, ואת כל הפרטים הרלוונטיים לכך".
נזכיר כי שלשום, התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ולפרקליט המדינה, עמית איסמן, בדרישה להורות על פתיחה מיידית בחקירה פלילית, בחשד להסכם בין הרצוג לנתניהו לפני הבחירות לנשיאות, שקידמו את הרצוג בתמורה לחנינה בהמשך.
התנועה דורשת לפתוח בחקירה כל מעורבות בפלילים ולביצוע עבירות מתחום טוהר המידות טרם הבחירות לנשיאות המדינה, ולרבות עבירת השוחד.
הפנייה הגיעה לאחר דיווח בחדשות 12 הערב, כי משנת 2019 החזיק הנשיא הרצוג בחוות דעת משפטית שקשורה למתן חנינה לראש הממשלה נתניהו בטרם הרשעה. על פי הדיווח, חוות הדעת הוזמנה על ידי מקורבו של הנשיא, והועברה להרצוג – אז יו"ר הסוכנות היהודית ומועמד לנשיאות – כדי שתשמש אותו במגעים מול הנשיא דאז ריבלין.
לפני טענת התנועה העולה חשד כבד לקיומה של עסקת "תן וקח" אסורה: תמיכה של נתניהו והליכוד במועמדותו של הרצוג לנשיאות, בתמורה לנכונותו של הרצוג לפעול למתן חנינה לנתניהו בעתיד.
עו"ד ד"ר אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון אמר אז: "הערב נחשפנו לדיווח המטלטל את אמות הסיפים של שלטון החוק בישראל. החשש שמא כהונת נשיא המדינה הושגה באמצעות עסקה סיבובית שנועדה לחלץ נאשם בפלילים מאימת הדין, הוא בלתי נתפס.
לא מדובר רק בפגיעה באמון הציבור, אלא בחשד לעבירות פליליות חמורות בלב ליבו של הסמל השלטוני הנקי ביותר שלנו. על היועצת המשפטית לממשלה להורות עוד הלילה על פתיחה בחקירה. אנו לא נרפה עד שהאמת תצא לאור והעננה תוסר – או שהאשמים ייתנו את הדין".
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
2 דיונים
שירי מנתניה
כמה רע קטאריהו עושה לנו עם הביטול המשפט המ*וין שלו!!! שיגלה את עצמו למיאמי ויעזוב אותנו בשקט, שיקבל אבטחה צמודה, תקציב לבזבוזים...11:29 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חינוכיהו
שירי מנתניה עם פה כמו שלך כדאי שתדברי מהישבן11:36 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אביבה אברהם
בתגובה ל: חינוכיהו
איכס שכמוך11:50 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים
תתבע את המיסת הלאומי נגד כל מה שקשור לימין הוא נגד ובית המשפט נותן גיבוי מלא11:32 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צדקיהו
התכוונת לתבוע את לפידיוט? יש כבר עילה בתיק אלף הבחור לפידיוט היה בניגוד עניינים ושכח להצהיר. אפסים שכמוכם11:38 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אשר
ולהיזכר שבוז'י שתק בחקירות משטרה וחילץ את אהוד ברח מהצינוק. ובתור נשיא קרא לסרבנים פטריוטים.. וברוב טיפשותו חשב שהדרעקים יגידו לו תודה11:42 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אביבה אברהם
אליעד שרגא, אני מקווה שיש לך הוכחה ניצחת ביד, אחרת אתה סתם עוד עו"ד רודף פירסום. בעצם, תמיד היית. תתנצל, ומיד11:49 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אביבה אברהם
אליעד שרגא, אני מקווה שיש לך הוכחה ניצחת ביד, אחרת אתה סתם עוד עו"ד רודף פירסום. בעצם, תמיד היית. תתנצל, ומיד11:49 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אשר
ולהיזכר שבוז'י שתק בחקירות משטרה וחילץ את אהוד ברח מהצינוק. ובתור נשיא קרא לסרבנים פטריוטים.. וברוב טיפשותו חשב שהדרעקים יגידו לו תודה11:42 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים
תתבע את המיסת הלאומי נגד כל מה שקשור לימין הוא נגד ובית המשפט נותן גיבוי מלא11:32 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צדקיהו
התכוונת לתבוע את לפידיוט? יש כבר עילה בתיק אלף הבחור לפידיוט היה בניגוד עניינים ושכח להצהיר. אפסים שכמוכם11:38 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
כמה רע קטאריהו עושה לנו עם הביטול המשפט המ*וין שלו!!! שיגלה את עצמו למיאמי ויעזוב אותנו בשקט, שיקבל אבטחה צמודה, תקציב לבזבוזים...11:29 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חינוכיהו
שירי מנתניה עם פה כמו שלך כדאי שתדברי מהישבן11:36 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אביבה אברהם
בתגובה ל: חינוכיהו
איכס שכמוך11:50 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר