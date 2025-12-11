לאחר שהדהדו את הפרסום בחדשות 12 שטען כי הרצוג החזיק בחוות דעת משפטית אודות חנינה לנתניהו כבר ב-2019, הנשיא הרצוג מאיים בתביעה על התנועה לאיכות השלטון

נשיא המדינה יצחק הרצוג, שלח היום (חמישי) מכתב התראה לפני תביעה נגד התנועה לאיכות השלטון, בגין הפרסומים שהוא משוחד בעניין החנינה לנתניהו.

במכתב דורש הרצוג מיו"ר התנועה לאיכות השלטון, אליעד שרגא: "הנך נדרש בזה למהר ולמחם את נוסח הודעת התיקון, אשר תפרסם ברבים, בה תעמיד את הדברים על דיוקם, ושבמסגרתה תקדיש-קמעא את הנזק, שנגרם למרשנו, כתוצאה מן הפרסום החמור, את אופן הפרסום, ואת כל הפרטים הרלוונטיים לכך".

נזכיר כי שלשום, התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ולפרקליט המדינה, עמית איסמן, בדרישה להורות על פתיחה מיידית בחקירה פלילית, בחשד להסכם בין הרצוג לנתניהו לפני הבחירות לנשיאות, שקידמו את הרצוג בתמורה לחנינה בהמשך.

התנועה דורשת לפתוח בחקירה כל מעורבות בפלילים ולביצוע עבירות מתחום טוהר המידות טרם הבחירות לנשיאות המדינה, ולרבות עבירת השוחד.

הפנייה הגיעה לאחר דיווח בחדשות 12 הערב, כי משנת 2019 החזיק הנשיא הרצוג בחוות דעת משפטית שקשורה למתן חנינה לראש הממשלה נתניהו בטרם הרשעה. על פי הדיווח, חוות הדעת הוזמנה על ידי מקורבו של הנשיא, והועברה להרצוג – אז יו"ר הסוכנות היהודית ומועמד לנשיאות – כדי שתשמש אותו במגעים מול הנשיא דאז ריבלין.

לפני טענת התנועה העולה חשד כבד לקיומה של עסקת "תן וקח" אסורה: תמיכה של נתניהו והליכוד במועמדותו של הרצוג לנשיאות, בתמורה לנכונותו של הרצוג לפעול למתן חנינה לנתניהו בעתיד.

עו"ד ד"ר אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון אמר אז: "הערב נחשפנו לדיווח המטלטל את אמות הסיפים של שלטון החוק בישראל. החשש שמא כהונת נשיא המדינה הושגה באמצעות עסקה סיבובית שנועדה לחלץ נאשם בפלילים מאימת הדין, הוא בלתי נתפס.

לא מדובר רק בפגיעה באמון הציבור, אלא בחשד לעבירות פליליות חמורות בלב ליבו של הסמל השלטוני הנקי ביותר שלנו. על היועצת המשפטית לממשלה להורות עוד הלילה על פתיחה בחקירה. אנו לא נרפה עד שהאמת תצא לאור והעננה תוסר – או שהאשמים ייתנו את הדין".