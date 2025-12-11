השר לשעבר עיסאווי פריג', התראיין אצל נוה דרומי ב-i24NEWS והודה: "שנאתנו לביבי עלתה לנו ביוקר". עוד הוא אמר "נתנו לי בוקס בפה כשעשו את חוק הגיוס, אם צריך לשנות את הדגל, ההמנון שיהיה טוב לכולם – נעשה את זה".
עוד הוא חשף כי הוא עצמו ראה בזמן הממשלה שלו של בנט-לפיד, את הקטרים מסתובבים עם מזוודות מול העיניים שלו.
עיסאווי פריג' מגיע למפגש קצוות ומודה: ״שנאתנו לביבי עלתה לנו ביוקר״. וגם – למה הוא רוצה להחליף את ההמנון והדגל?
