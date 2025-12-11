השר לשעבר עיסאווי פריג', התראיין אצל נוה דרומי ואמר: "שנאתנו לביבי עלתה לנו ביוקר", עוד הוא אמר: "נתנו לי בוקס בפה כשעשו את חוק הגיוס"

השר לשעבר עיסאווי פריג', התראיין אצל נוה דרומי ב-i24NEWS והודה: "שנאתנו לביבי עלתה לנו ביוקר". עוד הוא אמר "נתנו לי בוקס בפה כשעשו את חוק הגיוס, אם צריך לשנות את הדגל, ההמנון שיהיה טוב לכולם – נעשה את זה".

עוד הוא חשף כי הוא עצמו ראה בזמן הממשלה שלו של בנט-לפיד, את הקטרים מסתובבים עם מזוודות מול העיניים שלו.

