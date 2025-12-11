אירוע חריג נרשם אמש באולפן הפטריוטים בערוץ 14, כשמגיש הערוץ אמיר איבגי, התארח באולפן והתעמת עם כלל יושבי הפאנל: "אתה לא תקרא לי עלה תאנה"

אירוע חריג נרשם אמש באולפן הפטריוטים בערוץ 14, כשמגיש הערוץ אמיר איבגי, התארח באולפן על תקן מי שמגן על תחנת גלי צה"ל – שם הוא גם מגיש תכנית יומית – ומתנגד לסגירתה.

מהרגע הראשון הראיון היה מתוח ועלה לטונים גבוהים, כשאיבגי הטיח בינון מגל על כך שהוא כינה אותו "עלה תאנה". איבגי, שכאמור מכיר את כלל יושבי האולפן, מתוקף תפקידו כמגיש בערוץ, לא חסך במילים ובביקורות גם על שאר יושבי הפאנל – ביניהם יותם זימרי.

במהלך דקות ארוכות איבגי לא הצליח להשלים משפט כשדבריו נקטעו פעם אחרי פעם על ידי ינון מגל ומשתתפי הפאנל.

איבגי סיכם את האירוע החריג: "הייתה יממה סוערת. הרבה תגובות לראיון בפטריוטים. מחילה לכל מי שלא הספקתי לענות. לא חייבים להסכים להכל, אבל שנדע לדבר בכבוד".