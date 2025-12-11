אירוע חריג נרשם אמש באולפן הפטריוטים בערוץ 14, כשמגיש הערוץ אמיר איבגי, התארח באולפן על תקן מי שמגן על תחנת גלי צה"ל – שם הוא גם מגיש תכנית יומית – ומתנגד לסגירתה.
מהרגע הראשון הראיון היה מתוח ועלה לטונים גבוהים, כשאיבגי הטיח בינון מגל על כך שהוא כינה אותו "עלה תאנה". איבגי, שכאמור מכיר את כלל יושבי האולפן, מתוקף תפקידו כמגיש בערוץ, לא חסך במילים ובביקורות גם על שאר יושבי הפאנל – ביניהם יותם זימרי.
במהלך דקות ארוכות איבגי לא הצליח להשלים משפט כשדבריו נקטעו פעם אחרי פעם על ידי ינון מגל ומשתתפי הפאנל.
איבגי סיכם את האירוע החריג: "הייתה יממה סוערת. הרבה תגובות לראיון בפטריוטים. מחילה לכל מי שלא הספקתי לענות. לא חייבים להסכים להכל, אבל שנדע לדבר בכבוד".
רק אומר
לא סתם מפריע לו הכינוי עלה תאנה. הוא הולך לכנסים של תקשורת השמאל כי הוא שותף לדעתם, לא כי הוא בא לייצג את הימין.11:09 11.12.2025
לדעתי
בדומה לשי גולדן, הגיע זמנו של איבגי לעזוב את ערוץ 14.11:13 11.12.2025
עדינה
אווייי מר איבגי גילה שדיקטטורה זה דבר מצויין כל עוד היא לא פוגעת בך עצמך11:11 11.12.2025
איבגי לא עלה תאנה כשהוא מתנגד לסגירת גל"צ?? כשהוא הימני היחידי המשתתף בכנס תקשורת השמאל הפשיסטית??
שירי מנתניה
אמיר איבגי, איש של אמת, אמיץ מעורר הערצה והערכה, מכבד את המרואיינים שלו. היחיד מערוץ 14, שמראיין משפחות חטופים ולא מחרים אותם. כיף לצפות בו, יש בו תמיד מסר מאחד, מלא...
אמיר איבגי, איש של אמת, אמיץ מעורר הערצה והערכה, מכבד את המרואיינים שלו. היחיד מערוץ 14, שמראיין משפחות חטופים ולא מחרים אותם. כיף לצפות בו, יש בו תמיד מסר מאחד, מלא אהבה ורגישות, פטריוט אמיתי!!!המשך 11:47 11.12.2025
עדינה
רק אומר
איבגי לא עלה תאנה כשהוא מתנגד לסגירת גל"צ?? כשהוא הימני היחידי המשתתף בכנס תקשורת השמאל הפשיסטית??
