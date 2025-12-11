השר עמיחי שיקלי מהליכוד, מתייחס הבוקר לפרשת הפצ"רית ואומר כי כל המריחה של החקירה מטרתה לעכב את גזר הדין. עם זאת הוא מבהיר, הפצ"רית לא תצליח לחמוק מכך.
בראיון לאיתמר פליישמן ועו"ד גיא בוסי בראיו 'גלי ישראל', אמר שיקלי: "יש פה ניסיון לעכב את גזר הדין. אבל בסופו של דבר הפצ"רית, היועמ"שית וכל האנשים המקיפים אותן וידם הייתה במעל – יישאו בתוצאות".
שיקלי נדגיש כי "צריכים להבין שבסוף כל המאבק הזה הוא מאבק חברתי בין האליטה השוקעת לעם. הקרב המאסף שמנהלת האליטה הישנה – עם אהרון ברק שמקונן על כך שהוא 'נתין', ועם אילנה דיין שבפעם האלף מקוננת על 'חופש הביטוי', למרות שאף אחד לא מאיים עליהם – מבטאים את זה שההגמוניה הזאת נשברה, זה הדבר הגדול שקורה כאן".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
עו"ד
ככל שהחגורה תתהדק על היועמשי"ת היא מתהדקת גם על הבג"ץ שהעדיפו להיות לצידה ולאתרג אותה בזמן שהיא פוטרה מתפקידה,ועכשיו היא גומלת להם בכמה סתירות לחי ולא ניראה שיש...
ככל שהחגורה תתהדק על היועמשי"ת היא מתהדקת גם על הבג"ץ שהעדיפו להיות לצידה ולאתרג אותה בזמן שהיא פוטרה מתפקידה,ועכשיו היא גומלת להם בכמה סתירות לחי ולא ניראה שיש סוף לסתירות כי כל יום מתפרסמים עוד מעשים פלילים ושחיתות מצידה בכל דבר שהיא נגעה היא השאירה סימנים של שחיתות ומעשים שליליים.המשך 10:59 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר