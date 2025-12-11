השר עמיחי שיקלי מהליכוד, מתייחס הבוקר לפרשת הפצ"רית ואומר כי כל המריחה של החקירה מטרתה לעכב את גזר הדין. עם זאת הוא מבהיר, הפצ"רית לא תצליח לחמוק מכך.

בראיון לאיתמר פליישמן ועו"ד גיא בוסי בראיו 'גלי ישראל', אמר שיקלי: "יש פה ניסיון לעכב את גזר הדין. אבל בסופו של דבר הפצ"רית, היועמ"שית וכל האנשים המקיפים אותן וידם הייתה במעל – יישאו בתוצאות".