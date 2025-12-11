מחלקת החנינות פנתה בימים האחרונים לפרקליטות, בכדי לבקש את חוות דעתם בנוגע לבקשת נתניהו, כך דווח אמש (רביעי) בחדשות 13.
על פי הדיווח, המחלקה הקציבה לפרקליטות 30 ימים, כנהוג בחוק. היועצת המשפטית לממשלה צפויה להיות מעורבת בהליך הכנת חוות הדעת, וככל הנראה להתנגד נחרצות לבקשת ראש הממשלה.
בנוסף, במחלקת החנינות צפויים לפנות לפרקליטי ראש הממשלה נתניהו, בכדי לבדוק אם יש להם דבר נוסף לומר בהקשר לבקשת החנינה, אם הבקשה תישאר כפי שהיא – מחלקת החנינות צפויה גם היא להתנגד נחרצות לבקשת ביטול החנינה.
אור
היי,לדעתי צריך לתת לו חנינה מידיית. אסביר למה? כי המשפט יקח הרבה מאוד שנים,ואף אחד לא יודע מה תהיה התוצאה. דבר שני,צריך שיהיה מרוכז בדברים רצינים מאוד.המשך 10:53 11.12.2025
