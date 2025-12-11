חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 11.12.2025 / 10:49

נראה כי מאחורי הקלעים בקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו, ממשיכה להתגלגל. מחלקת החנינות פנתה בימים האחרונים לפרקליטות בכדי לקבל את חוות דעתה

מחלקת החנינות פנתה בימים האחרונים לפרקליטות, בכדי לבקש את חוות דעתם בנוגע לבקשת נתניהו, כך דווח אמש (רביעי) בחדשות 13. על פי הדיווח, המחלקה הקציבה לפרקליטות 30 ימים, כנהוג בחוק. היועצת המשפטית לממשלה צפויה להיות מעורבת בהליך הכנת חוות הדעת, וככל הנראה להתנגד נחרצות לבקשת ראש הממשלה. בנוסף, במחלקת החנינות צפויים לפנות לפרקליטי ראש הממשלה נתניהו, בכדי לבדוק אם יש להם דבר נוסף לומר בהקשר לבקשת החנינה, אם הבקשה תישאר כפי שהיא – מחלקת החנינות צפויה גם היא להתנגד נחרצות לבקשת ביטול החנינה. עוד באותו נושא רוני אלשיך בהתבטאות חריגה על החנינה לנתניהו 21:00 | חדשות סרוגים 20 1 😢

