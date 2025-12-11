בנק ישראל פרסם הודעה לעיתונות בה תקף בחריפות את חוק הגיוס המתגבש: "גיוס חרדים יחסוך למשק בין תשע מילארד ל-14 מילארד שקלים בשנה

הבנק הפיק דו"ח שהפיק שחישב את עלות אנשי המילואים למשק. לפי הבנק, העלות למשק של חודש מילואים בודד (לאדם בן 30 בממוצע) עומדת על כ-38,000 ש"ח. הסכום הזה מורכב מאובדן התפוקה המיידי ומפגיעה עתידית בקריירה של המילואימניק. לעומת זאת, גיוס צעיר חרדי עולה למשק מעט מאוד (כי לרוב הוא אינו עובד בגיל הזה), ואם הגיוס יעודד אותו לצאת לעבוד לאחר השירות – המשק ירוויח מכך כ-22,000 ש"ח בחודש.

בנק ישראל טוען כי אם יגויסו כ-7,500 גברים חרדים בשנה (מה שיביא לתוספת של 20,000 חיילי סדיר), צה"ל יוכל לשחרר אנשי מילואים הביתה. המהלך הזה יחסוך למשק באופן ישיר לפחות 9 מיליארד שקלים בשנה (כ-0.4% תוצר). בתרחיש אופטימי יותר, בו השירות הצבאי גם משלב את החרדים בשוק העבודה, התועלת תזנק ל-14 מיליארד ש"ח בשנה.

הבנק טוען שהצעת החוק שנידונה כעת בכנסת לוקה בחסר משתי סיבות עיקריות: היעדים נמוכים מדי: בפועל, החוק מכוון לגיוס של כ-4,900 חרדים בשנה בלבד בשלב הראשון. מכיוון שכ-3,000 כבר מתגייסים היום, מדובר בתוספת שולית שלא באמת תעזור לצה"ל להוריד את העומס מהמילואימניקים.

הסנקציות לא מפחידות: הבנק מסביר שה"מקלות" בחוק לא אפקטיביים. למשל, שלילת רישיון נהיגה או איסור יציאה לחו"ל עד גיל 23 הן סנקציות חלשות, כי לרוב הצעירים החרדים בגיל הזה ממילא אין רישיון והם ממעטים לטוס (רק 19% טסים לעומת 42% באוכלוסייה הכללית). גם הסנקציות הכלכליות (כמו ביטול סבסוד דירה) מתבטלות בגיל 26, כך שמשתלם פשוט לחכות.