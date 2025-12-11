בן 72, מפונה מאזור עוטף עזה, שנפצע קשה במהלך אירועי הטבח של ה-7 באוקטובר, קיבל בחזרה תיק עם כסף שנעלם מהמשטרה. כל הפרטים

פצוע קשה מטבח ה-7 באוקטובר התרגש כשזכה לקבל בחזרה תיק עם 2,000 שקלים שהבחין כי נעלמו לו, כשחזר הביתה אחרי קניות בסופר.

האירוע התרחש לפני מספר ימים, כאשר הגיע לתחנת משטרת בת ים איש מבוגר, נכה בן 72, שנפצע קשה במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. הוא דיווח כי הגיע יום לפני כן יחד עם המטפל שלו לסופרמרקט לעשות קניות ברחוב רוטשילד בעיר. לאחר שחזר מהקניות הבחין המתלונן כי תיק הפאוץ' שלו עם כסף מזומן נעלם.

חוקרי זירה טכנולוגית של המשטרה ביצעו מספר פעולות חקירה ובדקו את המצלמות בסופרמרקט, אשר הובילו לאיתור הפאוץ' באחד המדפים.

השוטר מיד עדכן את הגבר בן ה-72, שפונה מעוטף עזה ועבר להתגורר במרכז, על מציאת התיק והכסף. אתמול (רביעי) הוא הגיע לתחנת משטרת בת ים וקיבל בשמחה רבה את התיק בחזרה.