דיווח: הפרקליטות הצבאית מתעקשת להגיש כתב אישום נגד לוחם שנפלט לו כדור בעת שפרק את נשקו, ולהתעקש על הרשעה בדין פלילי, במקום להסתפק בדין משמעתי

הפרקליטות הצבאית מתעקשת להעמיד לדין לוחם מילואים שפלט כדור מנשקו בשוגג בעת פריקת נשק – בחניון ריק וללא סכנה לאיש; סנגורו דורש מהפצ״ר הנכנס: בטל את כתב האישום, כך דיווח הבוקר (חמישי) דורון קדוש.

על פי פרטי הדיווח, ‏הלוחם, ששירת במהלך המלחמה כ-500 ימי מילואים, ביצע בניגוד לפקודות שפצור של הנשק, ולצורך כך פרק אותו – בחניון ריק, מבלי שיש אנשים בסביבה, ותוך שהוא מכוון את נשקו לרצפה.

‏בפרקליטות הצבאית החליטו להגיש נגדו כתב אישום ולהתעקש על הרשעה בדין פלילי, במקום להסתפק בדין משמעתי המקובל בעבירות כאלה – וזאת למרות שקיימות הנחיות של התביעה הצבאית, לפיהן אירועי פליטת כדור בשוגג במהלך פריקת נשק, שלא כללו משחק מכוון בנשק ומבלי שהיו נפגעים – לא מצריכים הגשת כתב אישום.

‏סנגורו של לוחם המילואים, עו״ד רן כהן רוכברגר, פנה לפצ״ר הנכנס, האלוף איתי אופיר, בבקשה לבטל את כתב האישום נגד הלוחם. "מדובר באכיפה בררנית, יש כאן חריגה של התביעה הצבאית מההנחיות שלה עצמה, ואין מקום להפליל בנסיבות כאלה משרת מילואים כאילו הוא עבריין נשק – ולהכתים אותו ברישום פלילי שילווה אותו לכל החיים".

‏מדובר צה״ל נמסר בתגובה: ‏״כתב האישום הוגש בהתאם למדיניות העמדה לדין בעבירות מן הסוג הזה. הפרקליטות הצבאית בוחנת דרכים חלופיות להגעה להסכמות עם הנאשם״.