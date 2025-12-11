המשרד להגנת הסביבה שלח התראה והזמנה לשימוע למפעלי בזן בחיפה על הפרות לכאורה של חוק אוויר נקי. יונה יהב הגיב: "זה איום על חיי תושבי חיפה"

המשרד להגנת הסביבה שלח התראה והזמנה לשימוע למפעלי הזיזוק של חברת בז"ן בחיפה על הפרות לכאורה של חוק אוויר נקי וחריגות חוזרות מערכי הסביבה. ראש עיריית חיפה יונה יהב הגיב הבוקר (חמישי): "זו לא טעות, זה איום על חיי תושבי חיפה"

דבריו המלאים: "מה שמתואר בזימון לשימוע ששלח המשרד להגנת הסביבה לבז"ן, הוא לא טעות, לא מחדל ולא תקלה — זו הפקרות סביבתית מתמשכת ופגיעה ביודעין בבריאותם של תושבי חיפה והאיזור. אני אומר זאת באופן הברור ביותר: בז"ן מקריבה את בריאותם של תושבי חיפה בשביל שורת הרווח התחתונה, ומדינת ישראל אסור שתשלים עם זה.

עוד באותו נושא וולט תיעלם מחיפה? יהב בצעד תקדימי כנגד חברת המשלוחים 15:17 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

"בשם הרווחים הכספיים, ובציניות מבעיתה – מפעלי בז"ן חרגו שוב ושוב מערכי בנזן מסרטן, פלטו עשן שחור לאוויר, הפרו היתרי פליטה ורעלים, והחזירו מתקנים לפעולה בניגוד לחוק. כל זה קורה באזור גדול, מיושב, שבו מאות אלפי אנשים נושמים את האוויר שהם מזהמים. התמונה ברורה: מדובר בגוף תעשייתי שחושב שהוא עומד מעל החוק ושבריאות הציבור היא שיקול מינורי מבחינת".

יונה יהב: "אמשיך להילחם בכל כוחי"

"אני אומר זאת באופן חד וברור — אמשיך להילחם בכל הכוח כדי לשנות את המציאות ההרסנית הזו. מי שממשיך לפלוט חומרים מסוכנים ולהפר צווים מחייבים הוא איום על חייהם של תושבי חיפה".

ראש העיר הדגיש: "אסור שהשימוע שנקבע יהיה עוד הליך. זהו קו אדום. העירייה תדרוש אחריות מלאה, ותעמוד מאחורי כל צעד שנדרש כדי להגן על התושבים — ללא פחד, ללא היסוס וללא פשרות. לבז"ן אני אומר: העידן שבו אתם מזהמים ומקווים שאף אחד לא יעצור אתכם — הסתיים. המפעלים הללו חייבים לצאת מהאיזור, כפי שמדינת ישראל התחייבה. בחיפה שמים את הילדים, את המשפחות ואת הבריאות לפני כל אינטרס כלכלי".

"בימים האחרונים הגשנו עתירה לבג"צ נגד האישור שניתן לבז"ן להקים תחנת כוח בתחומי המפעל; והיום גם תדון הוועדה המשותפת באישור למתקן מיצוק גופרית לבז"ן. עיריית חיפה מתנגדת לכך בכל התוקף, ואני קורא לחבריי ראשי הערים החברים בוועדה, להתנגד גם כן. הקמה אפשרית של המתקן הזה, והקמה של תחנת הכוח, הן המשכן של ההפקרות, ההפקרה וההקרבה של תושבי חיפה והאיזור. ובכך אלחם בכל כוחי" סיים יונה יהב.