המוזיקולוג והמתרגם עדו אברבאיה זכה בפרס על תרגומו פורץ הדרך לרומן הפיקרסקי הקלאסי “ההרפתקן סימפליציסימוס התם” מאת גרימלסהאוזן – היצירה הגרמנית הראשונה מהמאה ה-17 שזוכה לתרגום עברי מלא

משרד התרבות והספורט הכריז היום (חמישי) על הזוכה בפרס לתרגום ספרות גרמנית-עברית לשנת 2025: המוזיקולוג והמתרגם עדו אברבאיה. הפרס, בסך 10,000 אירו, הוענק לו על תרגומו לרומן “ההרפתקן סימפליציסימוס התם” מאת הנס יאקוב כריסטופל פון גרימלסהאוזן, שראה אור ב-1668.

היצירה, הנחשבת לווריאציה הגרמנית של הרומן הפיקרסקי הקלאסי, מתארת את גלגוליו של נער תם במהלך מלחמת שלושים השנים, כשהוא נאלץ לשרוד בעולם אכזרי וכאוטי.

ברכת השר מיקי זוהר

שר התרבות והספורט מיקי זוהר בירך את הזוכה: "אני מברך את עדו אברבאיה על זכייתו בפרס לתרגום ספרות גרמנית-עברית לשנת 2025. עדו חיבר ספרי מוזיקה ומאמרים רבים בעיתונות, וכן תרגם ספרים וטקסטים הקשורים בעיקר במוזיקה. זוהי הכרה הולמת במלאכת התרגום, שהופכת את המילים לגשר בין תרבויות. איחוליי הכנים להמשך עשייה פורייה ומשמעותית".

“מפעל חלוצי ואתגר תרגומי קשה מאין כמוהו”

ועדת השיפוט, בראשות פרופ' גבריאל צורן ועם חברים ד"ר חנה ליבנת ואבישי מלשטיין, בחנה שבעה מועמדים והחליטה פה אחד להעניק את הפרס לאברבאיה.

בנימוקיה כתבה הוועדה כי מדובר במפעל חלוצי: הספרות הגרמנית של המאה ה-17 הייתה עד כה “עלומה לחלוטין מעיני הקורא העברי ולא זכתה לאף תרגום”. המתרגם התמודד עם שפה ארכאית רחוקה מהגרמנית המודרנית ועם עולם היסטורי מורכב, והצליח להפיק “גרסה עברית מדויקת, קולחת, רבת-חיות ומשעשעת”. גם השירים הרבים השזורים בטקסט זכו לתרגום “מבריק – הן במשקל ובמקצב, הן בחריזה”.

הוועדה ציינה עוד כי אברבאיה טיפל בפערי הידע באמצעות הערות שוליים תמציתיות, וכך “מילא בצורה מופתית חסר שיהיה פעור בתחום המגע שבין הספרות הגרמנית הקלאסית לזו העברית”.

הפרס נועד לעודד את העשייה התרגומית בין גרמנית לעברית ולחזק את הקשרים התרבותיים בין ישראל לגרמניה.