ברקע המתיחות הגוברת בין ישראל לאיראן ובצל ההערכות על עימות נוסף בין הצדדים, סגן נשיא איראן משגר איום לעבר ישראל: "אנחנו מוכנים – ישראל תקבל מכה חזקה"

ברקע ההערכות במערב על התנגשות קרובה בין ישראל לאיראן, סגן נשיא איראן שיגר אמש אזהרה לישראל, ואמר כי בעימות הבא בין הצדדים ישראל תקבל "מכה חזקה", שכן מדינתו הפיקה לקחים מהעימות הקודם וכעת היא יותר מנוסה ויותר חזקה.

לדבריו: "בהתבסס על הניסיון שצברנו במלחמת 12 הימים – העם, המערכת, הצבא, כוחות הביטחון וכל המומחים שלנו – המוכנות שלנו כיום להתמודדות עם התנהגויות בלתי אנושיות ובלתי מוסריות של האויבים, גבוהה יותר מבעבר".

הוא הבהיר כי "אנחנו מוכנים יותר ומקווים שהאוייב לא ינסה לבחון את עמנו שוב, כי אם יעשה זאת, יקבל מכה חזקה יותר".