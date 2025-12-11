אחרי למעלה משנתיים מכבי תל אביב תארח משחק יורוליג. הצהובים יארחו בביתם את וילרבאן הצרפתית לראשונה מאז ה-5 באוקטובר 2023, כל ההכנות:

אחרי למעלה משנתיים מכבי תל אביב תארח הערב (חמישי) משחק יורוליג. הצהובים יארחו בביתם את וילרבאן הצרפתית לראשונה מאז ה-5 באוקטובר 2023, אז הביסו את פרטיזן בלגרד יומיים לפני הטבח.

במשחק יתקיים טקס לשורדי השבי, בדגש על עומרי מירן שנחטף מקיבוץ נחל עוז וחזר אחרי 738 יום לישראל. בנוסף יתשתתפו גם משפחות החללי אוהדי הקבוצה רותם לוי ז"ל, ותמיר גרינברג ז"ל, לוחם וקצין צה"ל שנפלו במהלך המלחמה. 10,000 חולצות יחלוקו לאוהדים במשחק. כל אוהד שיגיע יקבל חולצה שתחכה לו על הכסא.

החולצות נתרמו על ידי Rapyd נותנת החסות הראשית של הצהובים. סה"כ 10,000 חולצות. מתוכננת שירת אוהדים לפני המשחק כשאחריה הגיטריסט אוהד מכבי תל אביב אבי סינגולדה ילווה את הקהל בשירת התקווה. לאחר מכן השחקנים יוצגו כמו במופע האש, כמו בכל משחקי הבית ביורוליג. מהקבוצה מבקשים מכל האוהדים שמגיעים למשחק להקדים את ההגעה עקב מזג האוויר ופקקי תנועה צפויים.

לפני יומיים הפועל ירושלים חזרה לארח בישראל, כשאירחה בשל אילוצים את המבורג הגרמנית בהיכל טוטו חולון. החזרה החגיגית הסתיימה בניצחון ירושלמי 76:86. הירושלמים עלו למקום הראשון בבית א ביורוקאפ, אחרי עשרה מחזורים הם עם שמונה ניצחונות מול שני הפסדים.