ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, התראיין היום (חמישי) ברדיו 103fm והתייחס לאמירותיו השנויות במחלוקת.
בדבריו הוא אמר: "מה שפוגע במדינת ישראל, זה לא מה שאני אומר, אני מגן על מדינת ישראל, השרים בממשלה אחראים על ביצוע המעשים האלה, אני רוצה שכל אחד בעולם יידע שיש מיליוני ישראלים שמסתייגים מהאמירות האלה.
יום יום מתנהל בשטחים מסע נורא של רצח ורדיפה שמבוצע על ידי 'נוער הזוועות', קבוצה גדולה של אנשים שנתמכת על ידי הממשלה".
עוד הוא הסביר מדוע הוא כבר לא הולך למשחקים של בית"ר ירושלים: "אני לא הולך למשחקים, כי אני לא רוצה לראות את עצמי בתוך הקהל הזה. כשאתה שומע את הקריאות – מוות לערבים מהיציעים, קשה להשלים עם זה. נקודת השבר שלי הייתה כשהקהל שרק בוז ביום השנה לזכרו של יצחק רבין".
מה דעתך בנושא?
הזקן מנותק מהמציאות.10:19 11.12.2025
לוי כהן
מי זו עוועאד עולמרת10:10 11.12.2025
טובי ק
אהוד אולמרט —אתה הפיגוע השני אחרי חמאס לישראל האמירות שלך בעולם נגד הממשלה ונגד צה״ל מאראה כמה אתה לא מחובר למציאות ולא שייך לעם ישראל מה שאתה עושה באולפנים נקרא...
אהוד אולמרט —אתה הפיגוע השני אחרי חמאס לישראל האמירות שלך בעולם נגד הממשלה ונגד צה״ל מאראה כמה אתה לא מחובר למציאות ולא שייך לעם ישראל מה שאתה עושה באולפנים נקרא בגידה אתה פשוט מיותר במדינה טוב תעשה שתעבור לגור באירלנד או איסלנד —-יקבלו אותך שם עם אות אבירהמשך 10:50 11.12.2025
ZB
חה חה חה10:40 11.12.2025
