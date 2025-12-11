ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, טוען כי הוא לא גורם נזק למדינת ישראל בעולם, אלא ההיפך. עוד הוא מסביר: זו הסיבה שאני לא הולך למשחקים של בית"ר ירושלים

ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, התראיין היום (חמישי) ברדיו 103fm והתייחס לאמירותיו השנויות במחלוקת.

בדבריו הוא אמר: "מה שפוגע במדינת ישראל, זה לא מה שאני אומר, אני מגן על מדינת ישראל, השרים בממשלה אחראים על ביצוע המעשים האלה, אני רוצה שכל אחד בעולם יידע שיש מיליוני ישראלים שמסתייגים מהאמירות האלה.

יום יום מתנהל בשטחים מסע נורא של רצח ורדיפה שמבוצע על ידי 'נוער הזוועות', קבוצה גדולה של אנשים שנתמכת על ידי הממשלה".

עוד הוא הסביר מדוע הוא כבר לא הולך למשחקים של בית"ר ירושלים: "אני לא הולך למשחקים, כי אני לא רוצה לראות את עצמי בתוך הקהל הזה. כשאתה שומע את הקריאות – מוות לערבים מהיציעים, קשה להשלים עם זה. נקודת השבר שלי הייתה כשהקהל שרק בוז ביום השנה לזכרו של יצחק רבין".