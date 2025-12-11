ניצב משנה בדימוס פנחס יחזקאלי, מטיל פצצה בפרשת הפצ"רית וטוען: "החבל נכרך סביב בהרב-מיארה. יש כבר שניים שמוכנים להיות עדי מדינה"

‏ניצ"מ בדימוס פנחס יחזקאלי, מטיל הבוקר (חמישי) פצצה ברדיו גלי ישראל, כאשר הוא טעון שיש 2 אנשים שמחכים להיות עדי מדינה בפרשת הפצ"רית.

"ככל שהחבל נכרך סביב היועמ"שית כך גובר הלחץ להרחיק את ראש להב 433. שום דבר לא ייצא מהחקירה של ניצב מני בנימין, אבל קרה פה דבר נפלא – המשטרה והפרקליטות כבר לא חברים. רמת הרוגז במשטרה מטורפת, העוצמה של תחושת הבגידה ממה שהפרקליטות עשתה גם במשפט נתניהו כשהיא ניסתה לזרוק הכל על המשטרה וגם בסיפור הזה – היא עצומה".

עוד הוא הוסיף: "הפקעים בפנים הולכים וגדלים. יש פה שתי אנשים שהתנדבו להיות עדי מדינה רק שאף אחד לא רוצה לקחת אותם, בינתיים… אחד מהפרקליטות הצבאית ואחד מפרקליטות המדינה רמזו שהם ישמחו להיות עדי מדינה. בשלב מסוים תבוא ההתפרצות הגדולה מהר הגעש הזה והלבה תתחיל להתפרץ".