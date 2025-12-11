ניצ"מ בדימוס פנחס יחזקאלי, מטיל הבוקר (חמישי) פצצה ברדיו גלי ישראל, כאשר הוא טעון שיש 2 אנשים שמחכים להיות עדי מדינה בפרשת הפצ"רית.
"ככל שהחבל נכרך סביב היועמ"שית כך גובר הלחץ להרחיק את ראש להב 433. שום דבר לא ייצא מהחקירה של ניצב מני בנימין, אבל קרה פה דבר נפלא – המשטרה והפרקליטות כבר לא חברים. רמת הרוגז במשטרה מטורפת, העוצמה של תחושת הבגידה ממה שהפרקליטות עשתה גם במשפט נתניהו כשהיא ניסתה לזרוק הכל על המשטרה וגם בסיפור הזה – היא עצומה".
עוד הוא הוסיף: "הפקעים בפנים הולכים וגדלים. יש פה שתי אנשים שהתנדבו להיות עדי מדינה רק שאף אחד לא רוצה לקחת אותם, בינתיים… אחד מהפרקליטות הצבאית ואחד מפרקליטות המדינה רמזו שהם ישמחו להיות עדי מדינה. בשלב מסוים תבוא ההתפרצות הגדולה מהר הגעש הזה והלבה תתחיל להתפרץ".
הה
עורבא פרח.09:57 11.12.2025
עו"ד
התיקשורת הכללית צמאה לשמוע ותשמח לגייס אותם כעדי מדינה וזה יהיה מגה צונמי במדינה לחשוף את השחיתות והמעשים הפלילים של פושעי הסף בעיני הציבור, ותהיה משמעות הרבה יותר עצימה כי...
התיקשורת הכללית צמאה לשמוע ותשמח לגייס אותם כעדי מדינה וזה יהיה מגה צונמי במדינה לחשוף את השחיתות והמעשים הפלילים של פושעי הסף בעיני הציבור, ותהיה משמעות הרבה יותר עצימה כי לא יצליחו לצנזר ולטייח כאשר זה יפורסם קודם בתיקשורתהמשך 10:15 11.12.2025
אבי
תכינו את המזוודה לגלי בדרך לכלבוש10:07 11.12.2025
אביבה אברהם
נו, עוד אחד שמאשים את כולם חוץ מאת עצמו. כך אנו נראים10:27 11.12.2025
עו"ד
אבי
תכינו את המזוודה לגלי בדרך לכלבוש10:07 11.12.2025
הה
עורבא פרח.09:57 11.12.2025
