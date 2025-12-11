ארה"ב הזהירה את לבנון כי ישראל מתכוונת לתקוף בעוצמה את חיזבאללה אם הארגון לא ימסור את הטילים המדוייקים ואת הכטבמ"ים שברשותו עד סוף דצמבר

מקורות אירופאים בביירות, אמרו היום (חמישי) לעיתון אלאח'באר הלבנוני, כי השליחה האמריקנית, מורגן אורטגוס, הזהירה כי ישראל מתכוונת לתקוף בעוצמה את חיזבאללה אם הארגון לא ימסור את הטילים המדוייקים ואת הכטב"מים שברשותו עד כניסתה של השנה החדשה.

נזכיר כי לפני מספר שבועות, ארצות הברית ביקשה מלבנון להשיב לידיה את טיל ה־GBU-39B שלא התפוצץ בתקיפה שבה חוסל היית'ם טבטבאי בשכונת חארת חריכ שבפרברי הדאחייה. על פי הדיווחים הזרים, הטיל אותר בזירה אחרי המבצע ישראל בלבנון והבקשה האמריקאית מעוררת מחלוקת בין חלקי העם בלבנון..

ה־GBU-39/B הוא אחד החימושים המדויקים והמתקדמים שבשימוש צבאות המערב, ובארה"ב מודאגים מאפשרות שהטכנולוגיה הרגישה שלו תיחשף. מדובר בפצצה חכמה במשקל 110 ק"ג בלבד, המצוידת במערכת ניווט GPS ואינרציה ומסוגלת לפגוע במדויק ברדיוס של מטר אחד.

בארה"ב חוששים כי הפצצה תועבר לחיזבאללה וממנו לאיראן, וכך המעצמה האסלאמית, תוכל לשחזר את בניית הטיל ואת מרכיביו ולייצר כאלו בעצמה. עוד הם חוששים שהפצצה תועבר לרוסיה, איתה ארה"ב נמצאת במלחמה קרה על נשק וחימושים.

ממשלת לבנון נמצאת תחת לחץ אדיר, שכן חיזבאלה דורש ממנה למסור את הטיל אליו, ומנגד ארה"ב דורשת אף היא את הפצצה במהירות.