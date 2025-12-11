מקורות אירופאים בביירות, אמרו היום (חמישי) לעיתון אלאח'באר הלבנוני, כי השליחה האמריקנית, מורגן אורטגוס, הזהירה כי ישראל מתכוונת לתקוף בעוצמה את חיזבאללה אם הארגון לא ימסור את הטילים המדוייקים ואת הכטב"מים שברשותו עד כניסתה של השנה החדשה.
ה־GBU-39/B הוא אחד החימושים המדויקים והמתקדמים שבשימוש צבאות המערב, ובארה"ב מודאגים מאפשרות שהטכנולוגיה הרגישה שלו תיחשף. מדובר בפצצה חכמה במשקל 110 ק"ג בלבד, המצוידת במערכת ניווט GPS ואינרציה ומסוגלת לפגוע במדויק ברדיוס של מטר אחד.
בארה"ב חוששים כי הפצצה תועבר לחיזבאללה וממנו לאיראן, וכך המעצמה האסלאמית, תוכל לשחזר את בניית הטיל ואת מרכיביו ולייצר כאלו בעצמה. עוד הם חוששים שהפצצה תועבר לרוסיה, איתה ארה"ב נמצאת במלחמה קרה על נשק וחימושים.
ממשלת לבנון נמצאת תחת לחץ אדיר, שכן חיזבאלה דורש ממנה למסור את הטיל אליו, ומנגד ארה"ב דורשת אף היא את הפצצה במהירות.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים