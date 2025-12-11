ברקע הגעתה של הסופה 'ביירון' לשיאה בשעות הקרובות, ברצועת עזה מתריעים מקריסת תשתיות רבות בעקבות כמות המשקעים הגדולה שצפויה לרדת ביממה הקרובה.
חזאי עזתי שהתייחס למצב הצפוי, התריע ואמר: "כל מה שישראל לא השמידה בשנתיים האחרונות, אלוקים ישמיד היום".
הוא ניפק הערכה על עוצמת הסערה ואמר: "יירדו מעל 200 מ"מ גשם באזור, ללא תשתיות שיכולות לעמוד בכמות כזו". לדבריו, קיים צפי וודאי להצפות הרסניים וכשל תשתיות וודאי.
מה דעתך בנושא?
10 תגובות
1 דיונים
מיכה
אחרי אסון אוקטובר , אין רחמים על העזתים , בכל גיל .09:42 11.12.2025
1א לנצח
סוף סוף התפילות של בני הישיבות נותנות עבודה. :)09:43 11.12.2025
אני
קשקוש09:48 11.12.2025
בני
אמן אמן אמן, מהפה שלך לאלוקים09:49 11.12.2025
סש
עוד גשם ואז נראה את לוחמי החמאס צפים . כמו שכתוב . . חרא תמיד צף .10:01 11.12.2025
מוריה
בקשו מבול...10:14 11.12.2025
חירניק זקן
לא טוב לחיילינו זה ופחות חשוב לא טוב לתמונות שיצאו לעולם10:17 11.12.2025
איגי
בתגובה ל: חירניק זקן
אתה עדין חי באשליה של מה העולם יחשוב????10:43 11.12.2025
שיודע לצטט
נַ֤חַל קִישׁוֹן֙ גְּרָפָ֔ם נַ֥חַל קְדוּמִ֖ים נַ֣חַל קִישׁ֑וֹן כֵּ֠ן יֹאבְד֤וּ כׇל־אוֹיְבֶ֙יךָ֙ ה' וְאֹ֣הֲבָ֔יו כְּצֵ֥את הַשֶּׁ֖מֶשׁ בִּגְבֻרָת֑וֹ וַתִּשְׁקֹ֥ט הָאָ֖רֶץ10:45 11.12.2025
א.
"מה רבו מעשיך יהוה כולם בחכמה עשית"10:52 11.12.2025
שיודע לצטט
