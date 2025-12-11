ברקע הגעתה של הסופה 'ביירון' לשיאה בשעות הקרובות, ברצועת עזה מתריעים מקריסת תשתיות רבות בעקבות כמות המשקעים הגדולה שצפויה לרדת ביממה הקרובה.

חזאי עזתי שהתייחס למצב הצפוי, התריע ואמר: "כל מה שישראל לא השמידה בשנתיים האחרונות, אלוקים ישמיד היום".

הוא ניפק הערכה על עוצמת הסערה ואמר: "יירדו מעל 200 מ"מ גשם באזור, ללא תשתיות שיכולות לעמוד בכמות כזו". לדבריו, קיים צפי וודאי להצפות הרסניים וכשל תשתיות וודאי.