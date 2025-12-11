בפעם ה-2 בתוך חודש: רוסס גרפיטי מסית נגד ערוץ 13 ברמת החייל שבתל אביב. רשת 13 כבר הגישו תלונה במשטרה במטרה למצות את הדין עם מבצעי המעשה

אחרי שנעצר חשוד בריסוס הגרפיטי המאיים על בניין חדשות ערוץ 13 בחודש שעבר, היום (חמישי) זה קורה פעם נוספת. גם הפעם הגישו ברשת 13 תלונה במשטרה על הריסוס.

בפעם הקודמת שרוסס הבניין, בערוץ 13 הביעו זעזוע עמוק מהאירוע ומביטויי האלימות וההפחדה הגוברים כלפי עיתונאים וגופי תקשורת בישראל. מגוף השידור מסרו אז: "מדובר בחציית קו אדום נוספת במסגרת גל מתמשך של איומים, הפחדות ופגיעה".

בנוסף מרשת 13 נמסר בעקבות ריסוס הגרפיטי בחודש נובמבר כי: "עלינו לחקור את האירוע הזה. לאלימות ולאיומים אין מקום בחברה. חילוקי דעות צריכים להיפתר באמצעות דיאלוג והבנה. אנו מגנים את האירוע הזה באופן חד משמעי".