פרופרסור חגי לוין התייחס לדרך הנוראית בה רופא בבית החולים שיפא רצח את ביתו, והרשת זועמת על ההשוואה שהוא עשה

פרופסור חגי לוין ששימש כראש מערך הבריאות במטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים, התייחס לסיפורו של אבי מרציאנו, שסיפר כיצד גילה על המוות האכזרי של ביתו, ועורר סערה ברשת.

בדבריו הוא כתב: "לפי הפרסום, אבי מרציאנו חושף כי נועה נרצחה בשבי על ידי זריקה מרופא. מזעזע. ‏בן גביר רוצה שנהיה כמו החמאס ושגם הרופאים שלנו יהפכו לרוצחים, בעונש מוות ללא שיקול דעת. ‏הוא טועה. כנגד הרוע המוחלט אנחנו חייבים לשמור על הערכים שלנו".

הגולשים השתגעו מן ההשוואה ותקפו אותו: "אתה השוות עכשיו בין חטופה שנרצחה בשבי לבין חלאות המין האנושי שפלשו לכאן בשביעי באוקטובר וביצעו את כל הזוועות האפשריות?"

עוד באותו נושא רוע טהור: אביה של נועה מרציאנו הי"ד חושף כיצד היא נרצחה 22:48 | חדשות סרוגים 9 1 😢

גולש נוסף כתב לו: "אתה משווה בין חטופה למחבלי נוח'בה? ‏עד כדי כך המח שלך מחורבן??"