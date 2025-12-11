למרות שאין יחסים דיפלומטים רשמים, שיתוף הפעולה בין ישראל לטוויאן עולה מדרגה. שר החוץ הטייוואני, פרנסואה וו, ערך ביקור חשאי בישראל

למרות שאין יחסים דיפלומטים רשמים, ובצל האיום הסיני על טייוואן. שיתוף הפעולה בין ישראל למדינת האסיתית עולה מדרגה. שר החוץ הטייוואני, פרנסואה וו, ערך בחודש האחרון ביקור חשאי בישראל. כך על הפרסום היום (חמישי) ברויטרס.

הביקור נערך מתחת לרדאר על רקע העניין הגובר של טייוואן בטכנולוגיות ההגנה הישראליות, ובראשן מערכות היירוט. בטאיפיי אפילו לא מנסים להסתיר את זה: בחודש אוקטובר חשף הנשיא, לאי צ'ינג-טה, את מערכת ההגנה האווירית החדשה של האי, שזכתה לכינוי T-Dome ומבוססת במוצהר על המודל הישראלי של "כיפת ברזל". שר החוץ הטייוואני אף הצהיר לאחרונה כי ישראל היא מקור ההשראה העיקרי שלהם בתחום.

לישראל ולטייוואן אין יחסים דיפלומטיים רשמיים בגלל הלחץ הכבד מצד סין, שלא מכירה בריבונות טייוואן אבל מאז ה-7 באוקטובר הקשרים הפכו להדוקים וחמים הרבה יותר. טייוואן הייתה מהמדינות הבודדות באסיה שהביעו תמיכה חד-משמעית בישראל, סירבו להכיר במדינה פלסטינית והזדהו בגלוי עם המאבק הישראלי מול איראן וחיזבאללה. הנשיא לאי אף השתמש בדימוי התנ"כי של "דוד מול גולית" כשדיבר על עמידתה של ישראל מול אויביה.

בטאיפיי ובירושלים לא מיהרו לאשר את דבר הביקור הרגיש. משרד החוץ הטייוואני מסר בתגובה עמומה כי "ישראל וטייוואן חולקות ערכים משותפים של חירות ודמוקרטיה ומקדמות שיתוף פעולה פרגמטי". בירושלים בחרו לשמור על שתיקה ולא להגיב.

הביקור של וו מצטרף לשורה של מגעים בדרגים בכירים בשנה האחרונה: מנכ"ל משרד הרווחה הישראלי ביקר בטייוואן, משלחת של שישה חברי כנסת נפגשה עם הנשיא לאי, ונראה כי הקשרים נשארו חמים גם אחרי "פרשת הביפרים" בלבנון – שבה שורבב שמה של חברה טייוואנית (דבר שהוכחש בתוקף בטייוואן).