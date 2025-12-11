במפגש בין יו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון ליוסי דגן, הצהיר ג'ונסון: "התנ"ך ברור, יו"ש זה א"י". דגן: "המלחמה על יו"ש היא למען הצדק והביטחון"

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הנמצא בימים אלו בשלושה ימים של מרתון פגישות בוושינגטון, עם סנאטורים, חברי קונגרס ובכירים בממשל טראמפ וכן עם ראשי האוונגליסטים, במטרה לגייס תמיכה בריבונות, קיים היום (חמישי) מפגש מרגש עם יו"ר בית הנבחרים מייק ג׳ונסון, עימו הוא פועל בקשר מזה שנים ארוכות.

כבר ב-2019 אירח ראש המועצה דגן את מייק ג׳ונסון ורעייתו בשומרון, עוד כשהיה חבר קונגרס מן המניין. מאוחר יותר הם נפגשו מספר פעמים בוושינגטון, ואף נפגש איתו כשביקר בישראל ובשומרון בקיץ האחרון. בסיום המפגש, העניק לו דגן תחריט מיוחד מנחושת של אתרי התנ״ך בשומרון, ביניהם קבר יוסף, הר גריזים, הר עיבל ועמודי שומרון העתיקה – בירת ממלכת ישראל.

יו"ר בית הנבחרים ג׳ונסון כינה את יוסי דגן "אחי" – והצהיר: "תודה לך יוסי על המתנה הזו. הייתי בשומרון גם כחבר קונגרס לפני שהייתי יושב ראש הקונגרס, וגם כיושב ראש בקיץ שעבר עם קבוצה קטנה של חברים. התנ"ך ברור: יהודה ושומרון היא ארץ ישראל! אני לא יודע למה אנחנו מתלבטים על זה כל יום מחדש". ג'ונסון הדגיש: "עם ישראל מבין מי עומד עמו ומי עמו בעת צרה זו. הם מכירים בזה ומעריכים את זה".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן השיב לו: "אנחנו נלחמים יחד למען הצדק – יהודה ושומרון זה הצדק, וגם הביטחון. אין עם שיש לו קשר למולדת שלו כמו העם היהודי לארץ ישראל ובפרט ליהודה ושומרון – ארץ התנ"ך. לפני 2,000 שנה ניבאו הנביאים ירמיהו, עמוס ויחזקאל שעם ישראל יחזור לארץ ישראל – והסמל הוא שהוא יבנה את הרי השומרון מחדש, ייטע בהם כרמים ויעשה מהם יין. זה בדיוק מה שאנחנו עושים היום – ואין דבר יותר צודק מקיום דברי הנביאים בארץ ישראל ובפרט בארץ התנ״ך ביהודה ושומרון״.

ראש מועצת שומרון הדגיש: "עוד לפני ובוודאי אחרי השביעי לעשירי כולנו מבינים שזה לא רק צדק אלא גם חגורת המגן של מדינת ישראל, זה מה שיכול להשאיר את מדינת ישראל קיימת. לכן זה גם מה שמביא את הביטחון לעולם המערבי ולארצות הברית״.

המפגש התקיים ברקע השימוע הרשמי שהתקיים בפעם הראשונה בתולדות ארצות הברית בקונגרס האמריקאי תחת הכותרת "יהודה ושומרון" – במקום "הגדה המערבית", שמו המדויק וההיסטורי של האזור. השימוע ההיסטורי התקיים בוועדת המשנה למזרח התיכון של ועדת החוץ בקונגרס, בראשות חבר הקונגרס מייק לולר ובהשתתפות ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן.