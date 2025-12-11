אחרי חיסולו של יאסר אבו שבאב – מנהיג מיליציית 'הכוחות העממיים' בעזה שפעלה נגד חמאס – ההערכה הייתה שהמיליציות האחרות יורידו פרופיל מחשש לחיסול גם שלהם, אך מה שקורה בימים האחרונים ברצועת עזה, הפוך לגמרי מהציפיות.
על פי הדיווחים בעיתון הסעודי 'אל-שרק אל אווסט', המיליציות הפלסטיניות החמושות ברצועת עזה המתנגדות לחמאס ממשיכות לגייס פעילים, למרות חיסולו בשבוע שעבר של יאסר אבו שבאב, שעמד בראש הכוחות העממיים.
עוד עולה מהדיווח כי על פי הערכת גורמי ביטחון מצריים, מספר החמושים הנמנים עם הכוחות העממיים מונה יותר מ-400.
