למרות חיסולו של יאסר אבו שבאב בעזה וההערכות כי שאר המיליציות יורידו את הראש וייעלמו, המגמה ברצועת עזה היא הפוכה. בימים האחרונים נמשכו הגיוסים של המילציות המתנגדות לחמאס

אחרי חיסולו של יאסר אבו שבאב – מנהיג מיליציית 'הכוחות העממיים' בעזה שפעלה נגד חמאס – ההערכה הייתה שהמיליציות האחרות יורידו פרופיל מחשש לחיסול גם שלהם, אך מה שקורה בימים האחרונים ברצועת עזה, הפוך לגמרי מהציפיות.

על פי הדיווחים בעיתון הסעודי 'אל-שרק אל אווסט', המיליציות הפלסטיניות החמושות ברצועת עזה המתנגדות לחמאס ממשיכות לגייס פעילים, למרות חיסולו בשבוע שעבר של יאסר אבו שבאב, שעמד בראש הכוחות העממיים.

עוד עולה מהדיווח כי על פי הערכת גורמי ביטחון מצריים, מספר החמושים הנמנים עם הכוחות העממיים מונה יותר מ-400.