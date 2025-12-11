העיתונאי והמנחה רוני קובן, דיבר לקראת הריאיון עם יעקב ברדוגו שישודר בשבת: "עד ה-7 באוקטובר לא ראיינתי כמעט פוליטיקאים; באחד על אחד הוא איש מקסים"

ביממה האחרונה עסוקה הרשת לא מעט בפרומו שעלה על הראיון של המגיש והמנחה רוני קובן, עם פרשן ערוץ 14, יעקב ברדוגו. הראיון המלא צפוי להיות משודר במוצאי השבת הקרובה, והבוקר קובן שיתף בתחושות שלו מאז הראיון.

בשיחה לרדיו 103FM אמר קובן: "מאז שעלה הפרומו של ברדוגו, אני מקבל כל כך הרבה תגובות".

הוא גילה: "אני עד ה-7 באוקטובר לא ראיינתי כמעט פוליטיקאים. חשבתי שאני לא יודע לעשות את זה. אחרי ה-7 התחלנו להביא פוליטיקאים והרייטינג הרקיע שחקים".

קובן חשף את מאחורי הקלעים: "ישבתי עם ברדוגו 4 פגישות. באחד על אחד הוא איש מקסים, מרתק ומורכב. זה הראיון הכי אגרסיבי שעשיתי בחיי".