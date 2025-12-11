חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 11.12.2025 / 08:30

הסופה ביירון תגיע ביממה הקרובה לשיא, ועימה גם הכוננות של ארגוני ההצלה והמועצות האיזוריות והמקומיות. עד כה נרשמו אירועים בודדים בלבד, אך אלו צפויים להתגבר עם הגעת הסופה לשיא

יומיים אחרי שהחלה, הסופה 'ביירון' תגיע היום לשיאה, ואם עד כה הנזקים היו זניחים, בישראל נערכים למספר תרחישי קיצון בעיקר בשל כמות המשקעים הגדולה שצפויה לרדת והרוחות החזקות שתנשבנה ברוב אזורי הארץ. התרחיש העיקרי אליו נערכים הוא חסימת צירים משמעותיים בעקבות משקעים רבים שיירדו ויסכנו את משתמשי הדרך, כאשר גם חסימות מונעות באות בחשבון. כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: ג'מיל אטרש, רשות הטבע והגנים) במערכת החורפית הקודמת נחסמו לא מעט צירי תנועה, וההערכה במשטרת ישראל ובכיבוי האש היא שהפעם יידרשו לחילוצים רבים של רכבים שצפויים להיקלע להצפות. עוד באותו נושא הבכיר מזהיר: אנו לקראת אירוע קטסטרופלי; לא נוכל להגן על ת"א 08:38 | חדשות סרוגים 16 0 😀 👏 צוותי מד"א, משטרת ישראל, כבאות והצלה וארגונים אזרחיים רבים – במקביל להיערכות שיא של המועצות האיזוריות והמקומיות – ערוכים כבר מספר ימים לתרחישים משמעותיים, אך עד כה, כאמור, נרשמו מקרים חריגים בודדים בלבד, שצפויים, כאמור, להתגבר, עם הגעת הסופה לשיאה.

תגיות: ביירון, הצפות, משטרת ישראל, שטפונות