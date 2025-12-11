אוסקר גלוך סחב את קבוצתו למהפך אדיר, ריאל מדריד העמיקה את המשבר, אלופת איטליה הובכה ואלופת אירופה לא הצליחה להבקיע | סיכום ערב בליגת האלופות

ליגת האלופות: אחרי הצמד של ענאן חליאלי מול מארסיי, ישראל נוסף הבקיע צמד. אוסקר גלוך הבקיע אמש (רביעי) צמד, הוציא את אייאקס מהבור בדרך לניצחון 2:4 וזכה באיש המשחק.

הכוכב וחבריו היו נראים בדרך להפסד נוסף בעונה הקשה שלהם, מול קרבאח האזרית. ההולנדים היו בפיגור 1:2 כשאוסקר הבקיע את השוויון בדקה ה-79, ראה את חברו אנטון גאיי משלים מהפך שלוש דקות לאחר מכן וסגר את התוצאה בדקה ה-90. באתר Voetbal Primuer נכתב, . "המגע שלו קסום, שער יפהפה של שחקן מוכשר מאוד".

זה היה הנקודות הראשונות של אייאקס העונה בליגת האלופות, וההולנדים במקום ה-34 בטבלה. ישראלי נוסף בליגת האלופות, מנור סולמון עלה מהספסל בדקה ה-63 במשחקה של ויאריאל מול פ.צ קופנהגן ולא הצליח לעזור לקבוצתו שהפסידה 2:3 בדקה ה-90 ונותרה מתחת לאייאקס עם נקודה בלבד אחרי שישה מחזורים.

ליגת האלופות: המשבר של ריאל מעמיק, ארסנל מושלמת

ברמה העולמית, המשחק הגדול היה בין ריאל מדריד למנצ'סטר סיטי. הבלאנקוס אירחו האנגלים ועלו ליתרון בזכות שער של רודריגו (28) שחזר להבקיע אחרי 32 משחקים. הלבנים בלי אמבפה, ראו את ניו אורייילי (35) וארלינג האלנד בפנדל (43) הופכים וקובעים את תוצאת המשחק.

חניכיו של צ'אבי אלונסו עם שני ניצחונות בשמונת המשחקים האחרונים. הלבנים במשבר ענק, אחרי שאיבדו גם בליגה יתרון של חמש נקודות לפיגור ארבע אחרי ברצלונה. ביום ראשון, הם יתארחו אצל אלאבס. יתאוששו?

במשחקים נוספים ארסנל נשארה מושלמת והבטיחה את המקום בשמיניה הראשונה ובעצם בשמינית הגמר. התותחנים ניצחו 0:3 את קלאב ברוז, ונשארו עם 18 נקודות ומאזן מדהים של 1:17. אלופת אירופה פ.ס.ז נפרדה ב-0:0 מאתלטיק בילבאו. לברקוזן וניוקאסל נפרדו ב-2:2 , כשדורטמונד ובודו גלימט סיימו את המשחק בתוצאה דומה. אלופת איטליה נאפולי, הפסידה 0:2 לבנפיקה ליסבון, ויובנטוס ניצחה בתוצאה זהה את פאפוס הקפרסיאית.

שני מחזורים לסיום והדרמה בשיאה

בסיום המחזור השישי וכשנותרו שני מחזורים לסיום. ארסנל ראשונה עם 18 נקודות. אחריה באיירן מינכן עם 15. מייד אחריהן שלוש קבוצות עם 13 נקודות: פ.ס.ז, מנצ'סטר סיטי, ואטאלטנה. את השמיניה הראשונה סוגרות עם 12 נקודות: אינטר, ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד, ליברפול מיד אחריהן עם מספר נקודות זהה.

כזכור שמונה הראשונה עולות ישירות לשמינית הגמר, בעוד מקומות 9-16 יתחרו במקומות 17-24 על המקומות הנותרים. שמות בולטים שמחוץ לשמינייה: ליברפול (מקום תשע), אלופת העולם צ'לסי (13), ברצלונה (15) יובנטוס (17), אלופת איטליה נאפולי (23). שני ישראלים שלנו בתחתית, כשאוסקר גלוך ואייאקס כאמור במקום ה-34 עם שלוש נקודות. ויאריאל של מנור סולמון במקום ה-35 עם נקודה בלבד.

Player of the match for Ajax vs. Qarabağ FK away: Oscar Gloukh!#UCL #qaraja pic.twitter.com/iKSPVDoKxg — AFC Ajax (@AFCAjax) December 10, 2025

הישראלי השלישי שכיכב בערב הראשון של ליגת האלופות הוא ענאן חליאלי . הקיצוני הצעיר, שהבקיע צמד מול מארסיי נמצא עם קבוצתו במקום ה-27, מאחר נקודה אחת בלבד מהמקום שמוביל לפליאוף.