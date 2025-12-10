אבי מרציאנו, אביה של התצפיתנית נועה מרציאנו הי"ד שנחטפה מהמיגונית במוצב נחל עוז, מספר לראשונה על הדרך האכזרית בה נרצחה ביתו.
מרציאנו השתתף בסרטון של הפעיל הפרו-ישראלי שי דלוקה וסיפר כי בהקלטה שנשלחה אליו, נשמעת נועה מפוחדת ומבקשת מהמשפחה שלה "תפסיקו להפציץ אותנו, אתם יכולים לפגוע בי".
באחת הפעמים כאשר מחבלי חמאס ניסו להימלט מכוחות צה"ל, פצצה פגעה ברכבם ונועה נפצעה ברגלה ובראשה. המחבלים פינו אותה לבית החולים שיפא, שם אחד מאנשי צוות הרפוואה החליט לרצוח אותה.
"הוא הזריק לה אוויר לתוך הוריד", ציין. מרציאנו קיבל את הידיעה על מותה של נועה דרך סרטון נוסף שנשלח לו, בו רואים את בתו מתחננת על חייה. בסופו של הסרטון, היא מופיעה מזיעה אך ללא רוח חיים.
4 תגובות
0 דיונים
שירי מנתניה
כואב הלב, משתתפים בצערכם! אוהבים את נועה והיא בליבינו לעד!!!!!!!23:05 10.12.2025
ה מלך
אל נקמות השם ייקום דמה ודם כל הנרצחים23:21 10.12.2025
אתי
הלב נישבר 💔יהי זיכרה ברוך השם יקום דמה 🙏🏼💔23:12 10.12.2025
יעקב ל
הפצרית יודעת?00:05 11.12.2025
