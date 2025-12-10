אין גבול לאכזריות: אביה של התצפיתנית נועה מרציאנו הי"ד, חושף כיצד אחד הרופאים בבית החולים שיפא רצח אותה. קשה לקריאה

אבי מרציאנו, אביה של התצפיתנית נועה מרציאנו הי"ד שנחטפה מהמיגונית במוצב נחל עוז, מספר לראשונה על הדרך האכזרית בה נרצחה ביתו.

מרציאנו השתתף בסרטון של הפעיל הפרו-ישראלי שי דלוקה וסיפר כי בהקלטה שנשלחה אליו, נשמעת נועה מפוחדת ומבקשת מהמשפחה שלה "תפסיקו להפציץ אותנו, אתם יכולים לפגוע בי".

באחת הפעמים כאשר מחבלי חמאס ניסו להימלט מכוחות צה"ל, פצצה פגעה ברכבם ונועה נפצעה ברגלה ובראשה. המחבלים פינו אותה לבית החולים שיפא, שם אחד מאנשי צוות הרפוואה החליט לרצוח אותה.

עוד באותו נושא אחרי 7 חודשים: פוענח הרצח במספרה בכפר ברא 15:48 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

"הוא הזריק לה אוויר לתוך הוריד", ציין. מרציאנו קיבל את הידיעה על מותה של נועה דרך סרטון נוסף שנשלח לו, בו רואים את בתו מתחננת על חייה. בסופו של הסרטון, היא מופיעה מזיעה אך ללא רוח חיים.