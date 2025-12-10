פשיטה דרמטית לפנות בוקר בנשר: המשטרה ורשות האכיפה פשטו במעמד השר בן גביר וח״כ קרויזר מעוצמה יהודית – על האוהל הסמוך לקברו של עז א-דין אל-קסאם. בן גביר: "זו רק ההתחלה"

בשעות הבוקר המוקדמות היום (רביעי) יצאו כוחות משטרה, מג"ב, יס"מ והרשות לאכיפה במקרקעין לפשיטת אכיפה רחבת היקף במתחם הקבר של הארכי מחבל עז א-דין אל-קסאם בנשר – דמות מפתח בהיסטוריה של הטרור הפלסטיני ומסמלי חמאס עד היום שעל שמו נקרא רקטת הקסם שטבחה ביהודים רבים חפים מפשע.

המבצע התקיים בפיקוד מפקד מרחב כרמל, נצ"מ בועז סמוכה, ובהשתתפות והובלת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ויו"ר ועדת הפנים ח"כ יצחק קרויזר מעוצמה יהודית.

הפעולה התמקדה באוהל בלתי חוקי שהוקם על ידי הוואקף על אדמות מדינה סביב הקבר. במהלך המבצע הרסו הכוחות את האוהל, הסירו מצלמות אבטחה שהוצבו בניגוד לחוק, ושלט תעמולה שנועד להעצים את מורשתו של אל קאסם. שומר מטעם הוואקף שהגיע למקום וקרא לעבר הכוחות "מה אתם עושים?" הורחק, כאשר השר בן גביר השיב לו: "ברה, ברה".

בגורמי האכיפה הגדירו את פעילות הבוקר כ"צעד נוסף ומשמעותי במאבק נגד השתלטות בלתי חוקית והנצחת סמלי טרור במרחב הציבורי". השר בן גביר אמר כי: "נגמרה החגיגה, וגם הקבר צריך להרוס". עוד הוא הדגיש כי מטרת המהלך היא לסיים את המוקד שהיה בעיניו גורם הסתה מרכזי:

"אנחנו כאן במתחם הקבר של עז א-דין אל-קסאם בנשר, ארכי טרוריסט, ארכי מחבל שעל שמו קרויות פלוגות של טרוריסטים. האמירה שלנו היום, של המשטרה ורשות האכיפה שעושים כאן עבודה נהדרת היא ברורה וחדה – נגמרה החגיגה."

השר הוסיף: "היה כאן אוהל שהשקיף על הקבר ושמר עליו מטעם הוואקף. ירד השלט, ירד האוהל. בעזרת ה' נקווה שגם הקבר יוסר, כי במדינת ישראל אין מקום למופעי הסתה. כשנותנים פתחון פה להסתה, הטרור מתגבר. את הטרור צריך לגדוע, ואת האוהל ואת הקבר הזה צריך להרוס."

בהמשך פנה השר לראש עיריית נשר, רועי לוי: "זה הזמן להפגין משילות וריבונות. אנחנו עשינו כאן צעד חשוב, ורשות האכיפה עשתה עבודה מצוינת. עכשיו צריך רק להמשיך ולהמשיך, ולהוציא צו הריסה מטעם העירייה."

יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יצחק קרויזר, שיזם את המהלך לצד השר, אמר במהלך ההריסה:

"איפה שיש פגיעה בריבונות, שם נהיה. המשטרה ורשות האכיפה יפעלו כאן כאגרוף ברזל. כל מקום שהוואקף יחשוב שהוא שולט בו, נטפל בו."

קרויזר הדגיש את הסמליות שבמהלך: "כאן במיוחד במתחם של הארכי מחבל עז אדין אל־קאסם, שעל שמו רקטת הקסאם, גדודי המחבלים והנוח'בות שפשעו בנו ב־7.10, אנחנו הורסים את המתחם של הוואקף ומחזירים את הריבונות."

הפשיטה לפנות בוקר בנשר מסמנת שלב נוסף במדיניות הברורה של השר בן גביר לחיזוק המשילות ולמיגור מוקדי הסתה בשטחי המדינה. הרס האוהל נחשב צעד ראשון בדרך למימוש המטרה הגדולה יותר הסרת קברו של עז א-דין אל-קסאם.

"זהו מהלך שמטרתו ליישם את החוק במלואו," אמרו גורמי אכיפה, "ולשים סוף להאדרת מחבלים במרחב הציבורי."